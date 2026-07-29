Podjetje OpenAI je razkrilo, da so bile med nedavnim varnostnim incidentom, v okviru katerega naj bi agenti umetne inteligence na lastno pest vdrli v platformo Hugging Face, tarča napada tudi štiri druge »javno dostopne storitve«. Ob tem so dodali, da doslej niso zaznali dokazov o širših posledicah za te storitve.

Iz podjetja OpenAI so prejšnji teden sporočili, da so nekateri njihovi modeli umetne inteligence, med njimi GPT-5.6 Sol in še en neizdani model, na lastno pest in povsem samostojno vdrli v platformo s področja umetne inteligence Hugging Face. Kot so pojasnili, se je incident zgodil med internim testiranjem, namenjenim preverjanju njihovih naprednih kibernetskih zmogljivosti.

V torkovi posodobitvi te objave so navedli, da so v okviru pregleda ugotovili manjše število primerov, v katerih so modeli odkrili in uporabili javno izpostavljene poverilnice za dostop na ravni posameznih računov v drugih javno dostopnih storitvah.

»Sem spadajo štirje računi v štirih storitvah, do katerih so modeli dostopali v okviru incidenta pri Hugging Face (ter še nekaj računov v okviru drugih evalvacij),« so zapisali.

Kot so navedli, je bil eden od teh štirih računov uporabljen za posredovanje izhodnega prometa in kot vmesna točka za pripravo nadaljnjih korakov, drugi pa za shranjevanje podatkov. Modeli so do preostalih dveh računov dostopali samo za branje, računa pa nista bila uporabljena za nadaljevanje vdora v sisteme platforme Hugging Face.

Pri OpenAI so ob tem zagotovili, da bodo še naprej neposredno obveščali upravljavce teh storitev. Poudarili so, da doslej niso zaznali dokazov o širših posledicah zanje ali za druge račune v njihovih storitvah.

V podjetju so ob tem zapisali, da noben od modelov, predvidenih za eno od prihodnjih izdaj, ni bil vpleten v vdor v sisteme podjetja Hugging Face. »Predizdani model, omenjen v naši objavi na blogu, je raziskovalni prototip izključno za interno uporabo in nikoli ni bil predviden za javno izdajo,« so zagotovili in dodali, da so ga po incidentu deaktivirali in šifrirali ter omejili dostop.

Več kot 30 tehnoloških podjetij je v torek ustanovilo zavezništvo za varno umetno inteligenco, ki ga vodi razvijalec čipov Nvidia. V luči nedavnega vdora v platformo Hugging Face so v zavezništvu izpostavili pomen odrtokodnih orodij za zagotavljanje varnosti. OpenAI sicer ni med člani zavezništva.