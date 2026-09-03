Ruski predsednik Vladimir Putin je grožnje ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega, da bo zaprl nebo nad Rusijo za ves promet, označil za poziv k »državnemu terorizmu«, na katerega se bo Moskva ustrezno odzvala.

Čeprav je Zelenski šele v torek v tradicionalnem večernem nagovoru ljudstva sporočil, da je »konec varnih časov na ruskem nebu« in da ga bodo od zdaj naprej preletavala brezpilotna letala, ne pa civilno letalstvo, zamisel, da bi tako sovražnika prisilili k ustavitvi napadov, ni nova. Sredi prejšnjega tedna so v ameriški reviji Atlantic razkrili, da so že na začetku leta ukrajinskemu predsedniku njegovi tesni sodelavci predstavili »tvegan nov načrt za konec vojne z Rusijo«, ki bi vključeval razširitev bombardiranja ter cilje in vrste orožja, ki so se jim doslej izogibali.