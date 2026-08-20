Opozicija ostra: HDZ je iz Hrvaške naredila evropsko odlagališče odpadkov

Skoraj 40.000 ton nevarnih odpadkov sredi Like ni več le lokalna okoljska zgodba, temveč preizkus, kako hrvaška država razume lastno vlogo varuha prostora, zdravja in evropskih pravil. Ta teden bo Hrvaški sabor na izredni seji razpravljal o odlagališču v Gospiću, kjer so strokovne analize zaznale ekotoksične »črne kupe«, povišane koncentracije težkih kovin in nevarnih spojin PFAS v podzemni vodi, medtem ko prebivalci že leto in pol živijo v senci strahu in negotovosti. Kako je bil primer razkrit, kaj pravijo izvedenci, na katerih točkah se lomijo odgovornost institucij in politične obtožbe, ter zakaj opozicija trdi, da je Hrvaška z deregulacijo nadzora uvoza odpadkov postala odlagališče odpadkov celotne EU. Ali lahko današnja izredna seja hrvaškega parlamenta prinese preobrat v sistemu ravnanja z odpadki? Ali je Gospić le simptom globlje, politično ustvarjene vrzeli v varovanju okolja.