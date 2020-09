Opozicijska voditeljica menda prispela v Ukrajino

Potem ko so včeraj zakrožile informacije beloruskega medija Tut.By o ugrabitvi opozicijske voditeljice , tiskovna agencija Reuters – sklicujoč se na navedbe pripadnika beloruskih obmejnih varnostnih enot – navaja, da je Kolesnikova skupaj s še dvema voditeljema opozicije prečkala mejo med Belorusijo in Ukrajino.Maria Kolesnikova je v Ukrajino predvidoma prispela po tem, ko so jo po navedbah beloruskih uradnikov zadržali na meji, piše STA.Spomnimo, po koncu tedna, ki so ga v Belorusiji spet zaznamovale demonstracije proti »uradnemu« zmagovalcu predsedniških volitevin množične aretacije protestnikov, so tuji mediji v ponedeljek navajali, da so voditeljico protestov Kolesnikovo zamaskirani neznanci v Minsku strpali v kombi, zatem pa je za njo izginila vsakršna sled. Za Kolesnikovo sta po navedbah opozicijskega gibanja izginila še dva njena zaveznika, navaja Reuters.