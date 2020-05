Opozorilo iz Azije: Virus je še vedno tukaj

»Ni konec, vse dokler se ne konča!« je v nedeljo opozoril južnokorejski predsednik Mun Dže In ter ljudi pozval, naj »ne opustijo preventive pred epidemijo«, potem ko se je zazdelo, da so to v Seulu naredili prekmalu. V nedeljo opolnoči je imela Južna Koreja novih 35 primerov okužbe. V zadnjih 48 urah pa so jih zabeležili kar 69, kolikor so jih sicer odkrili v celotnem prejšnjem tednu.Večina na novo okuženih je povezana s tremi nočnimi klubi v okrožju Itevon v južnokorejskem glavnem mestu, ki jih je prejšnji konec tedna obiskal 29-letni moški. V sredo so ga testirali in je bil pozitiven na sars-cov-2. Tako so v soboto znova ...