    Svet

    Opozorilo Londona Kremlju po incidentu: pripravljeni odgovoriti z vojaškimi ukrepi

    Po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja je v širše britanske vode že drugič letos vplula ruska vojaška ladja Yantar.
    Posadka Yantarja naj bi v britanske pilote usmerila laserje, kar je bilo po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja zelo nevarno ravnanje. FOTO: Stefan Rousseau/AFP
    Posadka Yantarja naj bi v britanske pilote usmerila laserje, kar je bilo po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja zelo nevarno ravnanje. FOTO: Stefan Rousseau/AFP
    STA
    19. 11. 2025 | 15:17
    1:39
    Posadka Yantarja naj bi v britanske pilote usmerila laserje, kar je bilo po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja zelo nevarno ravnanje. FOTO: Stefan Rousseau/AFP
    Posadka Yantarja naj bi v britanske pilote usmerila laserje, kar je bilo po besedah britanskega obrambnega ministra Johna Healeyja zelo nevarno ravnanje. FOTO: Stefan Rousseau/AFP
    Britanski obrambni minister John Healey je danes posvaril Kremelj, da je Združeno kraljestvo pripravljeno na vojaško ukrepanje, potem ko je v širše britanske vode po njegovih besedah že drugič letos vplula ruska vojaška ladja Yantar, njena posadka pa je usmerila laserje v pilote, ki so nadzorovali njeno gibanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    »Vidimo vas. Vemo, kaj počnete. Če se Yantar ta teden pomakne proti jugu, smo pripravljeni,« je Healey sporočil Kremlju in dodal, da so pripravljeni odgovoriti tudi z vojaškimi ukrepi.

    Pojasnil je, da se ladja nahaja »na robu britanskih voda« severno od Škotske, potem ko je nedavno vplula na širše območje britanskih voda. Prvič naj bi to storila januarja letos.

    V odziv na njen prihod je Združeno kraljestvo aktiviralo fregato in letala, da bi spremljali njene premike, kot je dejal minister. Posadka Yantarja naj bi v odgovor v pilote usmerila laserje, kar je po besedah Healeyja zelo nevarno ravnanje.

    Kot je še povedal, je Yantar del ruske flote, namenjene ogrožanju britanske in zavezniške podmorske infrastrukture.

    Združeno kraljestvoVelika BritanijaRusijavojska

