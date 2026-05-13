Opozorilo pred »gozdom anten« na ruskih diplomatskih predstavništvih

Avstrija je prejšnji teden izgnala tri ruske diplomate zaradi suma vohunjenja pod diplomatskim kritjem. Avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger je ob tem napovedala ostrejši pristop države proti vohunskim dejavnostim in posebej opozorila na t. i. »gozd anten« na ruskih diplomatskih predstavništvih na Dunaju.

Po navedbah raziskovalcev, novinarjev in nekdanjih obveščevalcev naj bi bile na več ruskih diplomatskih stavbah na Dunaju nameščene obsežne antene in satelitski krožniki, ki bi lahko služili prestrezanju komunikacij, poroča Euronews.

Čeprav dunajska konvencija diplomatskim predstavništvom dovoljuje uporabo zaščitenih komunikacijskih sistemov, lahko veleposlaništva radijske oddajnike uporabljajo le s soglasjem države gostiteljice.

Preiskava časnika Financial Times iz marca letos je opozorila, da se satelitski krožniki na ruskih objektih pogosto premikajo in spreminjajo usmeritev, kar po mnenju analitikov ni običajno za sisteme, namenjene zgolj diplomatski komunikaciji.

Avstrijski preiskovalni novinar Erich Möchel, ki skupaj s skupino tehnoloških strokovnjakov Nomen Nescio spremlja ruske komunikacijske sisteme na Dunaju, je dejal, da ena izmed anten na ruskem veleposlaništvu v tretjem dunajskem okrožju kaže »daleč proti zahodu«, in ne proti Moskvi, kot bi bilo pričakovati pri običajni diplomatski komunikaciji.

Antena naj bi bila usmerjena proti komercialnim satelitom, ki prenašajo komunikacijski promet med Evropo in Afriko. Po Möchlovih besedah naj bi ena izmed ruskih diplomatskih stavb v 22. dunajskem okrožju celo delovala kot »čista postaja za signalno obveščevalno dejavnost«.

Nenavadne strešne strukture

Skupina Nomen Nescio je zaznala tudi nenavadne strešne strukture iz lahkih materialov, kot sta les in plastika, ki naj bi spominjale na radome, zaščitne kupole za antene, namenjene prikrivanju njihove smeri in funkcije.

Podobni sumi glede vohunskih naprav na diplomatskih stavbah sicer niso novi. Nemški tednik Der Spiegel je po razkritjih nekdanjega uslužbenca ameriške agencije NSA Edwarda Snowdna poročal, da naj bi ameriško veleposlaništvo v Berlinu uporabljalo strešno opremo za zbiranje signalnih podatkov.

Tudi Rusijo že več let spremljajo podobni očitki. Medij VSquare je leta 2023 poročal, da imajo ruska veleposlaništva od Varšave do Bruslja opremo, sposobno prestrezanja elektronskih komunikacij v državah gostiteljicah.

Nekdanji agent francoske zunanje obveščevalne službe DGSE Claude Moniquet je za Euronews povedal, da je mogoče takšne sisteme teoretično uporabljati za prestrezanje radijskih valov, satelitskih komunikacij, nezaščitenega internetnega prometa ter zbiranje podatkov mobilnih naprav.

Dunaj velja za eno ključnih evropskih središč vohunskih dejavnosti zaradi prisotnosti številnih mednarodnih organizacij, med njimi Združenih narodov, Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Organizacije držav izvoznic nafte (OPEC).

Avstrija je po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 izgnala manj ruskih diplomatov kot nekatere druge evropske države, denimo Nemčija, Poljska in Francija.