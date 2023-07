Oproščen, ker otipavanje dijakinje »ni trajalo dovolj dolgo«

Številni mladi v Italiji so v zadnjih dneh na družbenih omrežjih izražali ogorčenje, potem ko sodišče v Rimu ni kaznovalo hišnika, ki je na srednji šoli otipaval 17-letno dijakinjo, ker njegovo dejanje »ni trajalo dovolj dolgo«. Po mnenju sodnikov ni šlo za kaznivo dejanje, saj je otipavanje trajalo manj kot deset sekund.

17-letna dijakinja na eni od rimskih srednjih šol je opisala, kako je aprila lani s prijateljico hodila po stopnišču proti učilnici, ko je začutila, da ji je nekdo z roko segel pod hlače ter se dotikal njene zadnjice in spodnjega perila. Ko se je obrnila, je zagledala 66-letnega hišnika, ki ga je nato prijavila policiji. Hišnik je sicer priznal dejanje, a je dejal, da »se je samo šalil«.

Kar traja manj kot deset sekund, ni kaznivo dejanje?

Tožilec na rimskem sodišču je zanj zahteval kazen tri leta in pol zapora zaradi spolnega nasilja, vendar je bil hišnik prejšnji teden oproščen obtožb. Po mnenju sodnikov dogodek »ni predstavljal kaznivega dejanja, ker je trajal manj kot deset sekund«, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odkar je odločitev o »kratkotrajnem otipavanju« prišla na dan, so mladi po vsej Italiji o incidentu množično pisali na družbenih omrežjih, svoje zapise pa pogosto opremili s ključnikom #10sekund. Nekateri so objavili videoposnetke, na katerih nepremično gledajo v kamero in se deset sekund dotikajo svojih intimnih delov.

Eden izmed njih je ob objavi videoposnetka zapisal: »Kdo je odločil, da deset sekund ni dovolj dolgo? Kdo meri sekunde, medtem ko te nadlegujejo? Moški nimajo pravice, da bi se brez konsenza dotikali ženskih teles, niti za sekundo, kaj šele za pet ali deset sekund.«

Oglasila se je tudi žrtev, ki je zapisala, da se počuti dvakrat izdano – od šole in pravosodnega sistema. »Zdi se mi, da sem se zmotila, ko sem zaupala institucijam. To ni pravica,« je zapisala dijakinja, ki je izrazila skrb, da bo odločitev sodišča v prihodnosti odvrnila dekleta in ženske od tega, da bi prijavile spolno nadlegovanje.

Nedavni podatki Agencije EU za temeljne pravice (FRA) kažejo, da 70 odstotkov Italijank, ki so bile med letoma 2016 in 2021 žrtve nadlegovanja, tega ni prijavilo. Številni mladi so opozarjali tudi na zakoreninjenost spolnega nadlegovanja v italijanski družbi.