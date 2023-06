Orbán bi bil kot šolski pretepač v vlogi ravnatelja

V nadaljevanju preberite:

Da bi Madžarska prihodnje leto lahko ostala brez šestmesečnega vodenja sveta EU, je videti vsaj politično neizvedljivo. Kljub temu je resolucija evropskega parlamenta, ki je v zvezi s tem pozval države članice k sprejetju ustrezne rešitve, brez primere.

Evropski parlamentarci so se v novi resoluciji lotili oblasti v Budimpešti s standardnimi kritikami: o napadih LGBT+, sistemski korupciji, vladni kampanji proti EU. Ugotavljali so, da se stanje vladavine prava in spoštovanja temeljnih načel še slabša.

V EPP, najmočnejši politični skupini evropskega parlamenta, v kateri je bil nekdaj Orbánov Fidesz, so odločno podprli resolucijo. Med osmimi njihovimi poslanci, ki so glasovali proti, sta bila Romana Tomc in Milan Zver (oba SDS). Skupno je 442 poslancev glasovalo za, 144 proti (predvsem iz strank bolj trde desnice), 33 je bilo vzdržanih.