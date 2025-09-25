Orbán in Fico sta v škripcih

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na sankcije, s katerimi si želi EU za Moskvo zvišati ceno agresije v Ukrajini, Madžarska in Slovaška še vedno polnita kremeljsko blagajno z nakupi nafte. Ker nimata neposrednega dostopa do morja, sta si za preskrbo po naftovodu Družba iz Rusije ob sprejetju embarga pred tremi leti lahko izborili izjemo.

Ursula von der Leyen je v New Yorku napovedala, da bo predlagala vpeljavo carin na rusko nafto, ki prihaja v EU. Na muhi tega ukrepa bi bili, glede na položaj, le Madžarska in Slovaška. Ukrepa ne bi mogli blokirati, saj carin v EU ne uvajajo s soglasnim odločanjem, temveč s kvalificirano večino.