Kdo po Orbánu? Politico med verjetne glavne motilce EU uvršča Janšo

Spletni portal Politico EU je objavil seznam evropskih politikov, ki bi lahko nadomestili Viktorja Orbána kot glavnega motilca Evropske unije. Med njimi se je pojavil tudi Janez Janša. Po navedbah portala je Janša desničarski populist in samooklicani Trumpov občudovalec, ki se rad prepira z novinarji.

Omenja tudi, da je na dramatičnih volitvah prejšnji mesec, ki so jih zaznamovale vohunske zadeve, zasedel drugo mesto, in sicer za le en sedež. Tudi Politico ugotavlja, da ostaja zaradi tekočih pogajanj nejasno, ali bo uspelo vladno koalicijo sestaviti Janši ali aktualnemu premieru Robertu Golobu.

Janša, ki ga po navedbah Politica včasih imenujejo »mini Trump«, bi se, če se vrne na oblast, pridružil rastočemu populističnemu klubu v EU. Glede Ukrajine pa navaja, da je med Janšo in Orbánom ali celo Ficom opazna razlika: kljub temu, da je z Madžarom zaveznik pri drugih vprašanjih, se je Janša zavzemal za članstvo Ukrajine v EU in je leta 2022, v zgodnjih dneh ruske invazije, obiskal Kijev, da bi izkazal podporo.

Med imeni, ki so kandidati za Orbánovega naslednika, so se pojavili tudi slovaški premier Robert Fico, ki je bil pogosto njegov zvesti partner pri vetu, saj se je pridružil svojemu proruskemu kolegu pri blokiranju sankcij proti Moskvi in zahteval izvzetje iz 90 milijard evrov vrednega posojila EU za Ukrajino. Brez Orbána je Fico ostal edini najbližji in morda zadnji prijatelj Kremlja v EU.

Za Politico bi bila možna naslednjica tudi italijanska premierka Giorgia Meloni, o kateri je trenutno veliko govora, saj izgublja tesno zavezništvo z Donaldom Trumpom. Eden od evropskih diplomatov je dejal, da se je izkazala za »popolnoma drugačno vrsto« političarke od Orbána. Drug pa je opozoril, da prihaja iz iste politične družine kot Madžarka, in da je ne bi smeli odpisati.