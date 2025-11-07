Orbán k Trumpu po blagoslov za uvoz ruskih energentov

Madžarski premier Viktor Orbán se je odpravil na obisk k ideološkemu zavezniku Donaldu Trumpu z močno delegacijo in z vsaj eno veliko ambicijo – prepričati gostitelja, naj Madžarski še naprej dovoli nemoten uvoz ruske nafte in zemeljskega plina oziroma državo izvzame iz ameriških sankcij proti ruskim energetskim podjetjem.

Najbolj kontroverzni evropski politik je pred prihodom v Washington napovedal začetek novega poglavja v madžarsko-ameriških odnosih. »Naš cilj je vzpostaviti strateško partnerstvo, ki vključuje sodelovanje na področju energetike, naložbe, obrambno sodelovanje in razprave o povojnem stanju po rusko-ukrajinskem konfliktu. Prizadevamo si za sporazum, ki bi temeljil na vzajemnih koristih in služil interesom vseh madžarskih državljanov,« je madžarski nacionalist zapisal v objavi na družbenem omrežju x, v kateri je slavil izboljšanje vezi z ZDA po vrnitvi Donalda Trumpa na oblast.

Še pred srečanjem je bilo jasno, da se bo Orbán vrnil domov z dogovorom o poglabljanju sodelovanja med državama na področju jedrske energije. Ta naj bi po besedah madžarskega zunanjega ministra Pétra Szijjárta vključeval madžarske nakupe ameriškega jedrskega goriva in tehnologije za hranjenje izrabljenega goriva na območju jedrske elektrarne Paks.

Uresničitev glavnih Orbánovih strateških ciljev je negotova, vsaj sodeč po dosedanjih sporočilih iz Bele hiše. Daniel Hegedüs

Precej bolj negotova je bila usoda drugih Orbánovih načrtov. Sankcije proti ruski energetski industriji, ki so jih ZDA sprejele po odpovedi napovedanega vrha med Trumpom in ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom v Budimpešti, je madžarski premier nedavno označil za »napako« in izrazil bojazen, da bodo zaradi tega cene energentov v njegovi državi šle v nebo.

Orbán ne bo odšel praznih rok

Kot je za Delo pojasnil Daniel Hegedüs, strokovnjak za srednjo Evropo pri Nemškem Marshallovem skladu, bi bil za madžarskega premiera najugodnejši razplet srečanja s Trumpom pridobitev uradne izjeme od ameriških sankcij, uvedenih proti podjetjema Lukoil in Rosneft, ter morda izjeme od postopnega opuščanja uvoza ruskega plina in nafte. »To sta glavna strateška cilja madžarske delegacije, a njuna uresničitev je negotova, vsaj sodeč po dosedanjih sporočilih iz Bele hiše.«

Viktor Orbán in Donald Trump med pogovori v Beli hiši FOTO: Saul Loeb/Afp

Tudi če Orbán ne bo prejel blagoslova za nadaljnji nemoten uvoz ruskih energentov, ga Trump po vsej verjetnosti ne bo poslal domov praznih rok, je opozoril sogovornik, posebno v času, ko petkratnemu premieru diha za ovratnik opozicija. Volilna kampanja pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami je na Madžarskem v polnem zamahu, Orbánovi vladajoči stranki Fidesz pa po javnomnenjskih anketah grozi poraz.

Ameriški predsednik je že večkrat pokazal pripravljenost za vmešavanje v notranje zadeve in demokratične procese držav. »V tem kontekstu bo najverjetneje objavljena neka oblika dogovora, ki ga bo Orbán lahko doma predstavil kot uspeh,« je pojasnil Hegedüs, kot možne kompromise je omenil ponovno vzpostavitev dvostranskega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja med državama oziroma madžarske nakupe ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina za povečanje energetske varnosti.