Orban Madžarom odsvetoval počitnice na Jadranu, sam se jim ni odrekel

Redni gost na Hrvaškem

»Več Blatnega jezera, manj Jadrana,« je sodržavljanom julija sporočil madžarski premier Viktor Orban in jih skušal zaradi epidemije novega koronavirusa odvrniti od počitnikovanja na Hrvaškem. A Orban očitno »sam ne živi tega, kar pridiga drugim«, ugotavlja Jutarnji list.Madžarskega premierja so namreč tudi letos opazili na počitnicah na hrvaški obali. Tokrat si je privoščil jadranje ob otoku Hvar v družbi prijateljev na jadrnici Hanse 575. Občasno so pristali na katerem od manjših otokov in si privoščili obed v restavraciji, vedno brez varovanja in brez posebnega protokola. Tedenski najem jadrnice Hanse 575 stane nekje med 2500 in 3000 evrov. Orban se je letos očitno odločil za skromnejše dopustovanje, saj je doslej bival tudi na 42 metrov dolgi jahti Lady MRD, ki je v lasti enega najbogatejših MadžarovSicer pa je madžarski premier redni gost na Hrvaškem, tja prihaja že zadnjih deset let, običajno prav na jadranje. Pred petimi leti je s svojo družino počitnice preživljal v okolici Splita, pred dvema letoma na Visu, obiskal pa je že tudi Mljet in ga kasneje za madžarske medije označil za »biser Jadrana«. Časnik še piše, da je Madžarska poleg Češke in Poljske ena redkih držav, ki Hrvaške ni umaknila s seznama zelenih, torej varnih držav, poleg Orbana pa je na hrvaški obali več deset tisoč madžarskih turistov.Kot primer nekoga, ki podobno kot madžarski ministrski predsednik nekaj pridiga drugim, sam pa drugače ravna, Jutarnji list navaja tudi govorca slovenske vlade, ki je nedavno »po dopustovanju na Krku zagrozil z uvrstitvijo Hrvaške na rdeči seznam«.