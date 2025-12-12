Orbán ne more več blokirati pomoči Ukrajini

Pred vrhom EU še ni gotovo, ali bo Kijevu zagotovljeno reparacijsko posojilo na podlagi ruskih rezerv.

V Evropski uniji na več ravneh potekajo intenzivna prizadevanja za rešitev financiranja Ukrajine v prihodnjih dveh letih. Temeljila bi na ruskih rezervah, ki so bile ob začetku invazije in sprejetju sankcij zadržane v državah članicah, zlasti v Belgiji. Čeprav belgijski premier Bart De Wever še vedno nasprotuje predlogu, ki je na mizi, je cilj predsednika evropskega sveta Antónia Coste, da bi bila rešitev dosežena na vrhu EU, ki se bo začel v četrtek. Prvi korak v tej smeri so države članice naredile z odločitvijo, da zadržanja 210 milijard ruskih sredstev ne bo več treba – tako kot druge sankcije – podaljševati vsakih šest mesecev. Tako Madžarska in Slovaška tega ne bosta več mogli preprečiti z vetom, kar bi lahko povzročilo, da bi se ruska sredstva sprostila in bi jih bilo treba vrniti ...