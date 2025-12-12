  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Orbán ne more več blokirati pomoči Ukrajini

    Pred vrhom EU še ni gotovo, ali bo Kijevu zagotovljeno reparacijsko posojilo na podlagi ruskih rezerv.
    Madžarski premier Viktor Orbán in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med vrhom voditeljev EU junija lani v Bruslju. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Galerija
    Peter Žerjavič
    12. 12. 2025 | 16:38
    12. 12. 2025 | 16:41
    4:53
    A+A-
    V Evropski uniji na več ravneh potekajo intenzivna prizadevanja za rešitev financiranja Ukrajine v prihodnjih dveh letih. Temeljila bi na ruskih rezervah, ki so bile ob začetku invazije in sprejetju sankcij zadržane v državah članicah, zlasti v Belgiji. Čeprav belgijski premier Bart De Wever še vedno nasprotuje predlogu, ki je na mizi, je cilj predsednika evropskega sveta Antónia Coste, da bi bila rešitev dosežena na vrhu EU, ki se bo začel v četrtek. Prvi korak v tej smeri so države članice naredile z odločitvijo, da zadržanja 210 milijard ruskih sredstev ne bo več treba – tako kot druge sankcije – podaljševati vsakih šest mesecev. Tako Madžarska in Slovaška tega ne bosta več mogli preprečiti z vetom, kar bi lahko povzročilo, da bi se ruska sredstva sprostila in bi jih bilo treba vrniti ...

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Zasedanje v Bruslju

    Korupcijski madež v Kijevu in boj za ruska sredstva v Bruslju

    Krepitev financiranja evropske obrambe, ki je še vedno odvisna od ZDA.
    Peter Žerjavič 1. 12. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Mirovna prizadevanja

    Kaja Kallas ostro nad Putina: Njegova ofenziva je spodletela

    V EU opozarjajo, da je prihodnja varnost Ukrajine povezana z varnostjo Evrope.
    Peter Žerjavič 26. 11. 2025 | 20:18
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Trumpovi predlogi

    Ukrajinska kapitulacija za Evropo ni mir

    Za EU je kočljiva že domnevna vsebina načrta, ki ga je državni sekretar Marco Rubio označil za seznam možnih idej.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora Ukrajine

    Ruska agresija je za Evropo vse dražja

    Če države ne bodo uporabile zadržanih ruskih sredstev, bodo morale denar za Kijev poiskati pri sebi ali se zadolžiti.
    Peter Žerjavič 7. 11. 2025 | 19:26
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Več iz teme

    Reparacijsko posojiloUkrajinaRuska agresijaSlovenijaKlemen BoštjančičBelgijaMadžarskaViktor Orban

