Orban pred volitvami utrjuje položaj predsednika

Madžarski parlament, v katerem prevladuje nacionalistična koalicija premierja Viktorja Orbana, je sprejel zakon, ki otežuje razrešitev predsednika države. Glasovanje je potekalo približno štiri mesece pred volitvami v državi z 9,5 milijona prebivalcev, kjer se Orban sooča z največjim izzivom, saj ankete kažejo trdno prednost stranke TISZA, ki jo vodi vodja opozicije Peter Magyar.

Sedanji madžarski predsednik je Tamas Sulyok, nekdanji predsednik ustavnega sodišča, ki velja za Orbanovega zaveznika. Njegov petletni mandat se izteče leta 2030. Kot vodja države ima predvsem slovesna pooblastila, lahko pa tudi vloži veto na zakone ali jih pošlje v presojo ustavnemu sodišču, s čimer lahko ovira vladno agendo.

Viktor Orban je na oblasti od leta 2010. FOTO: Attila Kisbenedek /AFP

Do zdaj je lahko parlament z navadno večino glasov ugotovil, da predsednik ni sposoben opravljati svojih nalog. Po novem zakonu pa bo moralo ustavno sodišče preveriti, ali je bila odločitev o razrešitvi predsednika zakonita, ter bo imelo pooblastilo, da tak ukrep zavrne.

Zakon je bil sprejet s 134 glasovi za, 49 proti in dvema vzdržanima. Vsaka njegova sprememba bo zdaj zahtevala dvotretjinsko večino. Ustavno sodišče vodi nekdanji vrhovni tožilec Peter Polt, Orbanov zaveznik, ki ga je parlament letos potrdil za 12-letni mandat.

Peter Magyar je vodja opozicije. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

»Predsednik republike je opozoril, da v njegovem pravnem položaju obstaja vrzel, ki bi lahko omogočala zlorabe, zato smo njegovo ugotovitev sprejeli,« je povedal Orbanov vodja kabineta Gergely Gulyas.

Opozicijska stranka TISZA pa je za neodvisni medij Telex izjavila, da je zakon še en dokaz, da se Orbanova vlada boji, da ji volivci na aprilskih volitvah ne bodo znova zaupali oblasti.