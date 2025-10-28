  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Orbán snuje novo protiukrajinsko os v Evropski uniji

    Madžarska snuje novo zavezništvo s Češko in Slovaško za nasprotovanje pomoči Ukrajini, medtem ko se Orbán doma spoprijema s pritiski.
    Budimpešta upa na oživitev nekakšne višegrajske trojke. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
    Budimpešta upa na oživitev nekakšne višegrajske trojke. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
    Ž. U.
    28. 10. 2025 | 15:21
    28. 10. 2025 | 16:34
    7:07
    Madžarska si prizadeva združiti moči s Češko in Slovaško ter oblikovati novo politično zavezništvo v Evropski uniji, ki bi bilo skeptično do nadaljnje podpore Ukrajini.

    Kot je za Politico razkril Balázs Orbán, politični direktor madžarskega premiera Viktorja Orbána (z njim ni v sorodu), Budimpešta upa na oživitev nekakšne »višegrajske trojke«, ki bi usklajevala stališča in potencialno delovala kot blok pri odločanju v Bruslju, zlasti o vojni v Ukrajini.

    V načrtu je predvideno tesnejše sodelovanje z Andrejem Babišem, čigar desnopopulistična stranka Ano je nedavno zmagala na parlamentarnih volitvah na Češkem, ter s slovaškim premierom Robertom Ficem.

    Po besedah Balázsa Orbána je cilj usklajevanje stališč pred srečanji voditeljev EU, vključno z organizacijo skupnih pripravljalnih sestankov pred vrhovi evropskega sveta.

    Čeprav formalno zavezništvo še ni sklenjeno, bi lahko takšno usklajevanje po mnenju na portalu Kyiv Post znatno otežilo prizadevanja EU za nadaljnjo finančno in vojaško pomoč Kijevu.

    Madžarska si prizadeva združiti moči s Češko in Slovaško. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Madžarska si prizadeva združiti moči s Češko in Slovaško. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    »Mislim, da se bo to zgodilo – in bo vse bolj vidno,« je dejal Balázs Orbán za Politico na vprašanje o možnosti, da bi protiukrajinsko usmerjen blok začel delovati usklajeno v evropskem svetu. Ob tem je spomnil na nekdanjo Višegrajsko skupino (V4), ki so jo sestavljale Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska.

    »Zelo dobro je delovalo med migracijsko krizo. Tako smo se lahko uprli,« je dejal, pri čemer je imel v mislih obdobje po letu 2015, ko je bila na Poljskem na oblasti evroskeptična stranka Zakon in pravičnost (PiS). Takrat je V4 pod vodstvom Poljske nasprotovala obveznim kvotam za premestitev migrantov in zagovarjala strožji nadzor zunanjih meja EU.

    Prvotno višegrajsko zavezništvo je razpadlo po ruskem napadu na Ukrajino leta 2022, saj je Poljska zavzela ostro protirusko stališče, medtem ko je Madžarska pod Viktorjem Orbánom ubrala nasprotno pot in ohranila tesne odnose z Moskvo, so spomnili na ukrajinskem portalu Gromadske.

    Madžarski premier ohranja tesne odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. FOTO: Grigory Sysoyev/Tass/Sipa
    Madžarski premier ohranja tesne odnose z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. FOTO: Grigory Sysoyev/Tass/Sipa

    Novo zavezništvo bi tako imelo le tri članice, saj sedanji poljski premier Donald Tusk velja za trdnega podpornika Ukrajine in verjetno ne bo sodeloval z Orbánom, so ocenili za Politico.

    Fico in Babiš sta po drugi strani izražala stališča, podobna Orbánovim, in pozivala k dialogu z Moskvo namesto k stopnjevanju gospodarskega pritiska, so zapisali za Politico. Babiš je bil deležen kritik zaradi javnega skepticizma do nadaljnje evropske pomoči Kijevu.

    Sedanji češki zunanji minister Jan Lipavský je v nedavnem intervjuju za Politico posvaril, da bi Babiš lahko v evropskem svetu deloval kot »Orbánova lutka«.

    Sedanji poljski premier Donald Tusk velja za trdnega podpornika Ukrajine. FOTO: Yves Herman/Reuters
    Sedanji poljski premier Donald Tusk velja za trdnega podpornika Ukrajine. FOTO: Yves Herman/Reuters

    Kljub temu bo morda trajalo še nekaj časa, da bo kakršnakoli različica »višegrajske trojke« zaživela. Čeprav je bil Fico leta 2023 ponovno izvoljen za slovaškega premiera, se doslej še ni formalno povezal z Orbánom, kar zadeva specifične politike. Babiš pa mora po nedavni volilni zmagi šele sestaviti vlado, so poudarili za Politico.

    Širša strategija Budimpešte: iskanje zaveznikov povsod

    Madžarska prizadevanja za iskanje zaveznikov v Bruslju segajo onkraj evropskega sveta, je za Politico pojasnil Balázs Orbán. Vladajoča stranka Fidesz, ki v evropskem parlamentu pripada skrajno desni skupini Domoljubi za Evropo, bi lahko razširila svoja partnerstva.

    Kot potencialne zaveznike je Orbánov svetovalec omenil desno skupino Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), skrajno desno skupino Evropa suverenih narodov (ESN) in celo »nekatere leve skupine«.

    Viktor Orbán je nedavno napovedal začetek vsesplošne peticije, s katero si želi ustaviti domnevne »vojne načrte« EU za Ukrajino.  FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters
    Viktor Orbán je nedavno napovedal začetek vsesplošne peticije, s katero si želi ustaviti domnevne »vojne načrte« EU za Ukrajino.  FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

    Po njegovem bi se lahko tudi sredinske stranke, kot je Evropska ljudska stranka (EPP), prej ali slej obrnile proti predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen in s tem uničile sredinsko večino, ki je podprla njeno ponovno izvolitev.

    »Torej, ta rekonstrukcija [Višegrajske skupine] poteka,« je dejal Balázs Orbán za Politico. »Iščemo partnerje, zaveznike pri vsaki temi.« Omenil je tudi vlogo možganskega trusta Mathias Corvinus Collegium (MCC), ki ga sam vodi in prejema znatna sredstva od zaveznikov madžarskega premiera. MCC je od ustanovitve bruseljske pisarne leta 2022 okrepil prisotnost v središču EU.

    Notranjepolitični pritiski in Orbánova retorika

    Prizadevanja za oblikovanje novega zavezništva potekajo v času, ko se Viktor Orbán, ki je na oblasti že 15 let, doma sooča z močnim izzivalcem pred prihodnjimi volitvami.

    V načrtu je predvidevno tesnejše sodelovanje z Andrejem Babišem. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
    V načrtu je predvidevno tesnejše sodelovanje z Andrejem Babišem. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

    Opozicijski voditelj Péter Magyar in njegova stranka Tisa sta po podatkih Politico Poll of Polls trenutno bolj priljubljena od Fidesza. Balázs Orbán je prihajajočo volilno kampanjo označil za »težko, kot vedno« in obtožil Bruselj za »organizirana, usklajena prizadevanja, da bi izrinili madžarsko vlado«, kar naj bi vključevalo »politično podporo opoziciji«.

    Evropska komisija vztraja, da ukrepi zadrževanja sredstev za Madžarsko izhajajo iz kršitev prava EU, ne iz politične agende.

    Viktor Orbán je nedavno napovedal začetek vsesplošne peticije, s katero si želi ustaviti domnevne »vojne načrte« EU za Ukrajino, so poročali za Kyiv Post.

    Opozicijski voditelj Péter Magyar in njegova stranka Tisa sta na Madžarskem bolj priljubljena od Fidesza in aktualnega premiera. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Opozicijski voditelj Péter Magyar in njegova stranka Tisa sta na Madžarskem bolj priljubljena od Fidesza in aktualnega premiera. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

    Na facebooku je ponovil nasprotovanje nadaljnji vojaški pomoči Kijevu in kritiziral nedavne razprave v Københavnu o novem financiranju orožja. »Pred nekaj tedni je bil v Københavnu predstavljen bruseljski vojni načrt: Evropa plača, Ukrajinci se borijo, Rusija pa bo izčrpana,« je zapisal Orbán. »Ničesar od tega nočemo.«

    Zatrdil je, da je Madžarska zaradi tega tarča »vohunskih obtožb, škandalov z lažnimi novicami in pravnih manevrov«, za katere krivi Bruselj. Peticija naj bi pokazala, da »madžarski narod noče vojne«, je dodal.

    Madžarski premier, ki je v tesnih odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je že v preteklosti uporabljal nacionalne ankete za utemeljevanje protievropskega stališča, pri čemer so mu kritiki očitali zavajajoča vprašanja, so opozorili Kyiv Post.

    Balázs Orbán je politični direktor madžarskega premiera Viktorja Orbána. FOTO: Marton Monus/Reuters
    Balázs Orbán je politični direktor madžarskega premiera Viktorja Orbána. FOTO: Marton Monus/Reuters

    Balázs Orbán je za Politico zavrnil medijska poročila, ki madžarskega komisarja Olivérja Várhelyija povezujejo z domnevnim novačenjem vohunov v institucijah EU v času, ko je bil diplomat. Označil jih je za poskus prikazovanja Madžarske kot nelojalne institucijam. »Želimo biti znotraj. Smo del kluba,« je zaključil.

