    Svet

    V predvolilnem govoru je Orban Ukrajino označil za sovražnico

    »Ukrajinci morajo nehati nenehno zahtevati v Bruslju, da se Madžarsko odreže od poceni ruske energije,« je dejal Orban.
    Orban je v ospredje svoje predvolilne kampanje postavil kritiko evropske podpore Ukrajini. Sam se predstavlja kot glas razuma proti, kot pravi, neuspešni kampanji EU za oboroževanje Ukrajine. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    Orban je v ospredje svoje predvolilne kampanje postavil kritiko evropske podpore Ukrajini. Sam se predstavlja kot glas razuma proti, kot pravi, neuspešni kampanji EU za oboroževanje Ukrajine. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
    STA
    8. 2. 2026 | 16:38
    8. 2. 2026 | 16:38
    2:06
    Madžarski premier Viktor Orban pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami še zaostruje retoriko do Ukrajine, ki se že skoraj štiri leta sooča z rusko agresijo. V predvolilnem govoru v mestu Szombathely je Orban vzhodno sosedo danes označil za sovražnico Madžarske, saj da si Kijev v Bruslju prizadeva doseči prepoved uvoza ruske energije.

    »Ukrajinci morajo nehati nenehno zahtevati v Bruslju, da se Madžarsko odreže od poceni ruske energije,« je dejal Orban v nastopu v Szombathelyju na zahodu Madžarske. »Dokler Ukrajina to počne, je naš sovražnik,« je dodal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

    Najtesnejši zaveznik Putina

    Orban velja za najtesnejšega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina v EU. Madžarska je zelo odvisna od ruskih dobav plina in nafte. Za razliko od drugih držav članic si Madžarska pod Orbanom ni resno prizadevala zmanjšati svoje odvisnosti od ruske energije.

    Parlamentarne volitve na Madžarskem bodo 12. aprila in bi lahko po 16 letih prinesle menjavo oblasti, saj je pričakovati tesen izid tekme med Orbanovo vladajočo stranko Fidesz in opozicijsko stranko Tisza pod vodstvom Petra Magyarja.

    Orban je v ospredje svoje predvolilne kampanje postavil kritiko evropske podpore Ukrajini. Sam se predstavlja kot glas razuma proti, kot pravi, neuspešni kampanji EU za oboroževanje Ukrajine.

    Podprl ga je Trump

    Orbana je pred volitvami podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je označil za »resnično močnega in vplivnega voditelja z izjemnimi rezultati«.

    Več iz teme

    Viktor OrbanUkrajinaMadžarska

