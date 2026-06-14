Orbán vztraja, da nikoli ne bo odnehal

Kljub nedavnemu velikemu porazu na parlamentarnih volitvah so včeraj na kongresu stranke Fidesz za voditelja ponovno izbrali Viktorja Orbána. »Nikoli ne bom odnehal,« je zatrdil madžarski politik, ki je zadnjih 16 vodil vlado severovzhodne sosede.

Nobenega tekmeca ni imel na kongresu 63-letni politik, ki je bil že pred 38 leti eden od soustanoviteljev Fidesza. Predstavil je deset točk, v katerih je analiziral vzroke za velik poraz na aprilskih volitvah. V njih je bilo tudi nekaj samokritičnih pripomb o tem, da je stranka izgubila boj za mlade volivce in napačno ocenila volilno udeležbo, a med glavnimi razlogi za slab rezultat je Orbán navedel »vpliv mednarodnih dejavnikov in algoritmov na javno mnenje«.