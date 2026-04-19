Orbánov padec odpira vrata novim sankcijam proti Moskvi

Ob koncu vladavine Viktorja Orbána na Madžarskem namerava Evropska unija znova pritisniti na Rusijo, ki ne kaže pripravljenosti, da bi končala vojaško agresijo na Ukrajino. Budimpešta je namreč v zadnjih mesecih blokirala najpomembnejše odločitve, kot je sprejetje 20. svežnja sankcij.

Po zatrjevanju bruseljskih visokih diplomatov bi morali čim bolj omejiti dobiček, ki bi ga Rusija lahko imela od zviševanja cen fosilnih goriv kot posledice napada na Iran. Vodje diplomacij se bodo jutri zbrali na rednem zasedanju v Luxembourgu. Predvsem nordijske in baltske države glasno opozarjajo, da bi morali že začeti pripravljati dodatne sankcije.