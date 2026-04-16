Orbánovemu komisarju se še ne maje stolček

V Bruslju si intenzivno prizadevajo, da bi obdobje napornih odnosov Viktorja Orbána prepustili preteklosti in čim prej zagotovili normalne odnose z Madžarsko. Tako bi Budimpešta lahko s sprejetjem reform in drugih ukrepov hitro dobila milijarde evrov, zamrznjene v različnih bruseljskih blagajnah.

Pri tako ostrem rezu z Orbánovo politiko je neizogibno vprašanje, kakšna bo usoda evropskega komisarja Olivérja Várhelyija. Orbánov lojalist in bruseljski veteran je že drugi mandat v komisarski ekipi predsednice Ursule von der Leyen. Kot kaže, njegov položaj ne glede na konec Fideszove vladavine za zdaj še ni ogrožen.