Orbánovih avtoritarnih enklav volitve ne bodo razbile

V ponedeljek bo Madžarska gotovo videti drugače kot pred jutrišnjimi volitvami, ne glede na izid, meni politolog Carsten ­Schneider, začasni rektor Srednjeevropske univerze (CEU) v Budimpešti. Vrnitve na stanje pred volitvami ne bo. Če bo zmagal Viktor Orbán, se bo njegov iliberalni režim dodatno radikaliziral. Če bo zmagal Péter Magyar, pa se bo Madžarska usmerila bolj proti zahodu, je napovedal vodja pri Orbánovem režimu skrajno osovražene ­zasebne univerze.

Nemški profesor političnih znanosti že 15 let živi in dela v Budimpešti. Kot tujec je od blizu spremljal, kako se je z Madžarsko spreminjal aktualni premier Viktor Orbán. Kako je iz nekdanjega liberalca, ki je svojo stranko financiral tudi z denarjem danes tako osovraženega mogotca Georgea Sorosa, nastal globalni prvak iliberalcev in avtokratov od Anchoragea to ­Vladivostoka.

Večina predvolilnih anket je napovedala spremembo oblasti na Madžarskem, Schneider pa je bil zgolj zadržano optimističen.