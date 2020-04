Orbánu resno grozi izključitev iz EPP

Bruselj - »Pozivamo k izključitvi Fidesza,« je sporočilo vodij trinajstih evropskih strank iz politične družine Evropske ljudske stranke (EPP). Članstvo Fidesza pod vodstvom madžarskega premiera Viktorja Orbána v EPP je od lani že tako zamrznjeno.



Med podpisnicami poziva so krščanskodemokratske stranke iz Belgije, Češke, Danske, Finske, Grčije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Slovaške in Švedske. Opazno je, da med njimi ni vplivnih članic EPP, denimo iz Nemčije, Španije ali Italije.



O izključitvi mora sicer odločiti politična skupščina EPP, ki jo sestavljajo vodilni predstavniki na evropski in nacionalni ravni. Kot opozarjajo v trinajstih strankah, že nekaj časa opažajo degradacijo vladavine prava na Madžarskem



»Zadnji dogodki so potrdili naše prepričanje, da Fidesz s svojo trenutno politiko ne more biti polnopravni član EPP,« so zapisali. Orbánove ukrepe, predvsem dovoljenje za vlado, da brez časovnih omejitev podaljšuje izredne razmere, vidijo kot kršitev temeljnih načel liberalne demokracije in evropskih vrednot.



Podprli so tudi evropsko komisijo in pozvali k skupni akciji z državami članicami glede razmer na Madžarskem.



Nobena od treh slovenskih članic EPP – to so SDS, SLS in NSi - ni med podpisnicami poziva, poslanega predsedniku EPP Donaldu Tusku. Sicer naj bi seznam podpisnic tega pisma v prihodnje še prenovil.



Predsednik SDS in premier Janez Janša je v krogih EPP obravnavan kot Orbánov zaveznik. Vprašanje, ki si ga postavljajo, je, ali bo SDS res izstopila iz družine, če bo iz nje odšel Fidesz.



»Skrbi me, da nekateri ukrepi gredo predaleč in še posebno me skrbi položaj na Madžarskem,« je povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki prihaja iz nemške CDU, najmočnejše članice EPP.



Evropska komisija naj bi ukrepala, kot je treba in kot je že v preteklosti. Ukrepi morajo biti po njenem mnenju omejeni na nujne, strogo sorazmerni in ne smejo trajati nedoločen čas. Poleg tega morajo biti pod rednim nadzorom.



Predsednik EPP Donald Tusk je včeraj v pismu članstvu pozval proti zlorabam pandemije. »Uporaba pandemije za vzpostavitev stalnih izrednih razmer je politično nevarna in moralno nesprejemljiva,« je zapisal.