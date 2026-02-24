Orbánu spet žugajo s 7. členom

V Bruslju so ob četrti obletnici začetka velike invazije na različnih dogodkih pokazali solidarnost z Ukrajino. Evropski parlament, ki se je zbral na posebnem zasedanju, je po videopovezavi iz Kijeva nagovoril Volodimir Zelenski. Ukrajinski predsednik ne pričakuje le čimprejšnjega sprejetja 90-milijardnega svežnja pomoči, temveč tudi datum vstopa v EU.

Madžarski veto je bil tudi razlog, da je vodstvo EU odpotovalo v Kijev praznih rok. Zato je bilo slišati več pozivov, predvsem iz krogov evropskega parlamenta, da bi svet EU skladno s 7. členom moral zamrzniti glasovalne pravice Madžarske, ki z delovanjem ne le krši vrednote, temveč tudi ogroža varnost EU