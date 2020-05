Orjaški azijski sršeni ogrožajo ameriške čebele

Kupi mrtvih čebel z odtrganimi glavami

Orjaški azijski sršen je največji predstavnik družine os na svetu.

Orjaški azijski sršen je največja osa na svetu in je lahko zelo nevaren za populacije čebel zunaj Azije. FOTO: The Insectcollector

Nevarni so tudi človeku

Azijske čebele se znajo braniti, druge ne

Vsi ameriški mediji te dni poleg pandemije koronavirusa poročajo o še eni nadlogi, ki utegne v Združenih državah in Kanadi pustiti dolgoročne posledice. V državi Washington in tudi v Kanadi so namreč čebelarji opazili doslej v severni Ameriki nevideno nevarno žuželko, ki zlahka in hitro mori in žre cele čebelje družine. Kot med drugimi poročata tudi CNN in The New York Times, gre za orjaškega azijskega sršena , ki je na doslej neznan način prispel v Ameriko in se tu začel širiti. Oblasti so že sprožile kampanjo za njegovo zajezitev in iztrebljenje.Kampanja se je začela potem, ko so začeli čebelarji iz države Washington poročati o kupih čebel z odtrganimi glavami. Etimologi so hitro odkrili krivca, sršena z znanstvenim imenom vespa mandarinia iz rodu pravih os, čigar naravni življenjski prostor je vzhodna in jugovzhodna Azija. Ti sršeni, ki jim nekateri dodajajo tudi pridevnik ubijalski, so največji svoje vrste na svetu in lahko merijo do pet centimetrov v dolžino in skoraj deset centimetrov čez razprta krila. Najbolj nevarni so čebelam, saj jih posebno konec poletja in v zgodnji jeseni napadajo in žrejo, da si zagotovijo zalogo hranil za zimo. V ZDA so zato zelo zaskrbljeni, saj se pri njih populacija čebel predvsem zaradi zelo intenzivnega kmetovanja z veliko pesticidi že tako ali tako hitro manjša.Toda ubijalski sršen tega nadimka ni dobil zgolj zaradi pobijanja čebel, ampak predvsem zato, ker je nevaren tudi človeku. Njegov strup vsebuje močne nevrotoksine, ki ob večih pikih lahko ubijejo tudi človeka, ki sicer ni alergičen na žuželčje pike. Z velikim in močnim želom lahko prebodejo tudi običajno zaščitno čebelarsko obleko, zato ameriške oblasti tamkajšnje čebelarje opozarjajo, da naj sršenov ne poskušajo uničevati sami, ampak naj o tem nemudoma obvestijo pristojne službe, ki bodo ukrepale naprej. Terenski uslužbenci, ki se ukvarjajo s to nalogo, in raziskovalci imajo za obrambo pred tem sršenom posebno ojačane zaščitne obleke. Da bi zajezili njihovo širjenje, sršenom nastavljajo pasti in jih fizično uničujejo.Da so orjaški sršeni nevarni človeku, potrjuje tudi podatek, da na japonskem, kjer so najbolj razširjeni, zaradi njihovih pikov letno umre okrog petdeset ljudi. Toda čebelarstvo na Japonskem kljub razširjenosti teh sršenov vendarle obstaja in ostaja, saj so se azijske čebele evolucijsko prilagodile in so razvile poseben obrambni mehanizem: vsakega sršena, ki se približa njihovemu panju, množično napadejo, ga prekrijejo s svojimi telesi in ves čas hitro mahajo s krilci. S tem močno zvišajo temperaturo v središču tako nastalega roja in ta sršena ubije. Čebele v drugih delih sveta, tako tudi v ZDA, tega mehanizma niso mogle razviti in zato so ob napadih teh sršenov nemočne in nesposobne ubraniti družino.