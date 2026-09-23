Ena najmočnejših neviht v letošnji sezoni s sunki vetra do 285 km/h grozi Mehiki

Orkan Polo se je ob obali Mehike izjemno okrepil in postal ena najmočnejših neviht v Tihem oceanu v tej sezoni, poroča BBC. Veter naj bi dosegal izjemno hitrost z najmočnejšimi sunki do 285 kilometrov na uro, kažejo meritve. Ameriški Nacionalni center za orkane (NOAA) je vremensko dogajanje opisal kot izjemno nevarno.

Počasi premikajoča se nevihta se je zlasti v zadnjih 24 urah izjemno okrepila, vzrok so tople vode, ki so posledica el niña. Po napovedih se bo približala obali jugozahodne Mehike, vendar vsaj za zdaj ne kaže, da bo dosegla kopno, so sporočili iz NOAA, bodo pa posledice kljub temu lahko zelo hude. Orkan Polo bo namreč povzročil hudourniške padavine na delih jugozahodne obale Mehike, ki bi jim lahko sledili poplave in zemeljski plazovi.

Orkan Polo bo povzročil hudourniške padavine na delih jugozahodne obale Mehike, ki bi jim lahko sledili poplave in zemeljski plazovi. FOTO: Javier Verdin/Reuters

Napovedana skupna količina padavin je do 15 centimetrov, na nekaterih območjih tudi do 20 centimetrov. Prebivalce so opozorili tudi na velike valove v naslednjih nekaj dneh. »Za zdaj imamo informacije, da Polo ne bo neposredno pristal na obali,« je včeraj dejala mehiška predsednica Claudia Sheinbaum, kljub temu pa je prebivalce vzdolž pacifiške obale opozorila, naj bodo pozorni. Kot ogrožene je izpostavila zvezne države Jalisco, Colima in Michoacán.

Ocean za tri stopinje toplejši

Znanstveniki, ki spremljajo temperature oceanov, pravijo, da je tokratni el niño (naravni podnebni vzorec, ki se pojavi na dve do sedem let in običajno traja okoli eno leto) najmočnejši doslej. Dnevne temperature morske gladine v pomembnem območju osrednjega in vzhodnega Tihega oceana so bile 19. septembra za kar 3,05 stopinje Celzija višje od povprečja.

S tem so presegle prejšnji rekord, ki je znašal 3,02 stopinje Celzija in je bil izmerjen med ravno tako zelo intenzivnim el niñom leta 2015. Pri čemer tokratni še ni dosegel svojega vrhunca. Toplejše oceanske vode pomenijo, da lahko nevihte pridobijo več energije, kar vodi do višjih hitrosti vetra.