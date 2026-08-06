Orožja je dovolj, primanjkuje diplomacije

Če bi Tajvan v sredo začel redne vojaške vaje Han Kuang, ne da bi se v njegovi okolici zgodilo karkoli drugega, bi Peking to najverjetneje razumel kot še eno izmed običajnih, čeprav nezaželenih provokacij. Urjenje letenja v razmerah, ko nasprotnik blokira internetne povezave, ali izpopolnjevanje koordinacije med poveljniškim vrhom in nižjimi častniškimi ravnmi sodi med pričakovane elemente tovrstnih vojaških manevrov. Toda okoliščine so bile tokrat drugačne. Tajvanska vojska je začela vaje le dan po objavi japonskega obrambnega poročila za leto 2026, kar je v Pekingu sprožilo mešanico nelagodja, jeze in zaskrbljenosti. Poročilo obrambnega ministra Shinjira Koizumija znova poudarja, da sta Kitajska in njen vojaški razvoj »največji strateški izziv doslej«. Posebej opozarja na kitajske ...