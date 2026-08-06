Orožja je dovolj, primanjkuje diplomacije

Militarizacija je postopoma izrinila mirno reševanje kriz.
Galerija
Dan pred začetkom tajvanskih vojaških vaj je kitajska vojska poslala jasno sporočilo tako zagovornikom tajvanske neodvisnosti kot tudi tujim silam, ki želijo izkoristiti tajvansko vprašanje za lastne strateške cilje. FOTO: Cheng-chia Huang/AFP
Če bi Tajvan v sredo začel redne vojaške vaje Han Kuang, ne da bi se v njegovi okolici zgodilo karkoli drugega, bi Peking to najverjetneje razumel kot še eno izmed običajnih, čeprav nezaželenih provokacij. Urjenje letenja v razmerah, ko nasprotnik blokira internetne povezave, ali izpopolnjevanje koordinacije med poveljniškim vrhom in nižjimi častniškimi ravnmi sodi med pričakovane elemente tovrstnih vojaških manevrov.
Toda okoliščine so bile tokrat drugačne. Tajvanska vojska je začela vaje le dan po objavi japonskega obrambnega poročila za leto 2026, kar je v Pekingu sprožilo mešanico nelagodja, jeze in zaskrbljenosti. Poročilo obrambnega ministra Shinjira Koizumija znova poudarja, da sta Kitajska in njen vojaški razvoj »največji strateški izziv doslej«. Posebej opozarja na kitajske ...
Komentarji