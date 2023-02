Osamosvojitev je postala misija nemogoče

V nadaljevanju preberite:

Najem stanovanja v Španiji je bil januarja dobrih devet odstotkov dražji kot v istem obdobju lani. Za kvadratni meter je bilo, kot so izračunali pri nepremičninskem spletišču Idealista, v povprečju treba odšteti 11,50 evra, to je najvišji znesek, odkar portal vodi evidenco. Rast plač v zadnjem letu ni sledila dvigu cen najemov, zaradi česar je za mlade že tako težko dosegljiva osamosvojitev od staršev oziroma prisilnih sostanovalcev še bolj nedostopna.

»Postaviti se na lastne noge je v Madridu – vsaj z mojega vidika – misija nemogoče,« je za Delo razmišljal 29-letni Francisco González. Po besedah antropologa, zaposlenega v enem od tujih investicijskih skladov, je bilo pred 11 leti, ko se je iz Salamance v Kastilji in Leónu preselil v prestolnico, dokaj enostavno najti stanovanje za sprejemljivo najemnino. Čeprav so bile cene v Madridu višje kot v drugih delih države, je bilo po vsem mestu veliko sob, ki jih je bilo mogoče dobiti za 350 do 400 evrov, se spominja. »Danes se na noro raven niso povečali le stroški, ampak tudi takšne ponudbe skoraj ni več mogoče najti.«