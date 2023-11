Paraolimpijskemu prvaku Pistoriusu odobrili pogojni odpust

Nekdanji južnoafriški olimpijski in paraolimpijski zvezdnik Oscar Pistorius bo pogojno izpuščen iz zapora skoraj 11 let po umoru svojega dekleta Reeve Steenkamp. Zdaj 37-letnega Pistoriusa je južnoafriško sodišče leta 2016 obsodilo na 13 let zapora, komisija za pogojne odpuste je njegovo izpustitev določila za 5. januar 2024. A pogojni odpust ima seveda pogoje: Pistorius ne bo smel zapustiti območja Pretorie brez dovoljenja oblasti, udeleževati se bo moral programa za obvladovanje jeze in opravljati družbenokoristno delo. Ti pogoji bodo veljali pet let, navaja agencija AP.

Mati umorjene June Steenkamp tokrat ni nasprotovala Pistoriusovi izpustitvi, vendar je v pismu, ki ga je poslala komisiji za pogojni odpust, zapisala, da se sprašuje, ali so Pistoriusove težave z jezo resnično odpravljene in dodala, da je zaskrbljena za varnost katere koli ženske, ki bo prišla stik z njim. June Steenkamp se sicer ni udeležila zaslišanja o pogojnem izpustu, Reevin oče pa je umrl v začetku tega leta. Oba sta se lani srečala z morilcem svoje hčere kot del procesa rehabilitacije.

Oscar Pistorius in njegovo dekle Reeva Steenkamp. Ljubezen, ki se je spremenila v tragedijo. FOTO: Siphiwe Sibeko Reuters

Prvi invalid na olimpijskih igrah

Pistorius, zaradi protez iz ogljikovih vlaken se ga je prijel vzdevek Blade Runner, tekač na rezilih (po istoimenskem filmu Ridleyja Scotta), se je tako v usodni valentinovi noči 2013 iz junaka spremenil v morilca, in svetovne medije so namesto njegovih športnih dosežkov polnili posnetki njegovega sojenja.

Višje sodišče ga je leta 2014 obsodilo na pet let zapora zaradi nenaklepnega umora, vendar ga je vrhovno pritožbeno sodišče konec leta 2015 po pritožbi tožilstva spoznalo za krivega umora. Leta 2016 so ga po obsodbi na višjem sodišču poslali v zapor za šest let, kar je bilo manj kot polovica minimalne 15-letne kazni, ki jo je zahtevalo tožilstvo. Leta 2017 mu je vrhovno sodišče zvišalo kazen za umor na 13 let in pet mesecev.

Pistoriusu je bil marca zavrnjen pogojni odpust, potem ko je bilo ugotovljeno, da ni dokončal minimalnega obdobja pripora, potrebnega za pogojni odpust. Prav tako so mu nasprotovali starši žrtve, češ da ni rehabilitiran in ne obžaluje svojega dejanja. Pistorius je namreč ves čas trdil, da je pomotoma štirikrat ustrelil v vrata kopalnice, prepričan, da se za njimi skriva vlomilec.

Pistorius je postal prvi športnik, ki je brez dveh amputiranih nog nastopal na običajnih olimpijskih igrah. FOTO: David Gray Reuters

Pistorius je eden redkih športnikov invalidov, ki je tekmoval tako na paraolimpijskih kot na običajnih olimpijskih igrah. Leta 2011 je kot prvi tekač brez nog (obe so mu amputirali pri enajstih mesecih starosti) osvojil medaljo v sprintu na svetovnem prvenstvu v atletiki v Južni Koreji, naslednje leto pa je kot prvi dvojni amputiranec nastopil na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012.