Osebje urada ZN za človekove pravice mora v 72 urah iz države

Venezuela je v četrtek začasno ukinila delovanje urada ZN za človekove pravice v državi in osebju ukazala, naj zapusti državo v 72 urah. Pred tem je urad izrazil zaskrbljenost zaradi pridržanja vidnejše aktivistke Rocio San Miguel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Urad ZN za človekove pravice je na družbenem omrežju X pred dnevi izrazil globoko zaskrbljenost zaradi aretacije aktivistke in pozval k njeni takojšnji izpustitvi.

San Miguel so aretirali prejšnji teden na letališču v Caracasu. Tožilstvo jo namreč obtožuje izdaje in terorizma, ker naj bi bila vpletena v domnevni načrt za izvedbo atentata na predsednika Nicolasa Madura. Atentat naj bi po navedbah vlade podpirale tudi ZDA.

Venezuelski zunanji minister Yvan Gil je dejal, da je urad ZN za človekove pravice prevzel neprimerno vlogo in postal »zasebno podjetje načrtovalcev državnega udara in teroristov, ki stalno načrtujejo zarote proti državi«. Odločitev glede ukinitve delovanja bo po njegovih besedah v veljavi, dokler ne bo urad popravil svojega odnosa. Ob tem pa je Gil zagotovil, da bodo še naprej sodelovali z uradom visokega komisarja ZN za človekove pravice v Ženevi.

Tiskovna predstavnica urada ZN v Venezueli je sporočila, da odločitev vlade obžalujejo in da trenutno preučujejo nadaljnje korake. »Naše vodilno načelo je bilo in ostaja spodbujanje in zaščita človekovih pravic prebivalcev Venezuele,« je dodala.

Venezuelske oblasti so januarja sporočile, da so odkrile pet načrtov za izvedbo atentata na predsednika države, pri tem pa odgovornost pripisale borcem za človekove pravice, novinarjem in vojakom. Maduro je v preteklosti večkrat zavrnil načrte za njegovo odstavitev, ki so po njegovem prepričanju nastali ob podpori ZDA in opozicije.

Venezuela se pripravlja na volilno leto, predvidoma v drugi polovici leta bodo potekale predsedniške volitve. Maduro je že začel blokirati svoje glavne opozicijske tekmece, zaradi česar so ZDA zagrozile s ponovno uvedbo sankcij glede nafte, ki so jih nedavno zrahljale, še poroča AFP.