Včeraj so potniki na dunajskem letališču pred vzletom za več kot osem ur ostali ujeti na letalu Ryanaira. Nizkocenovnik je bil sicer namenjen v London, a sta obilno sneženje in okvara sistema za odmrzovanje polet preprečila, poroča Jutarnji list.

Zaradi težkih razmer in večurnega čakanja je bilo, kot je dejal eden od potnikov, vzdušje na letalu vse bolj napeto, potniki menda niso bili pravočasno obveščeni o dogajanju, ostali pa so tudi brez osnovne oskrbe v kabini.

»Nobenih informacij ni bilo o tem, kaj se dogaja, prav tako ne vode in hrane za potnike. Česa takega še nisem doživel,« je poudaril.

Po poročanju Jutarnjega lista se je menda ena od članic posadke zlomila in se zjokala, nekateri potniki so zahtevali, naj jih izpustijo iz letala, a jim je vodstvo sporočilo, da izhod ni mogoč. Po besedah očividca sta bila dva mlajša potnika na robu živčnega zloma, še poroča Jutarnji list.

Čas odhoda so nenehno prelagali, potnikom pa so najprej sporočili, da bodo poleteli okoli 13.30, ko bodo odpravili tehnične težave s postopkom odmrzovanja letala.

Potniki so bili na letalu brez vode, hrane in ustreznih informacij ujeti več kot osem ur. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

»Tukaj ni ničesar za jesti ali piti. Niti vode ne delijo,« je povedala mlada potnica. Dodala je, da so morali vsi, ki so hoteli kaj popiti, pijačo plačati, posadka pa jim je obljubila, da bodo nadomestilo v obliki vavčerjev dobili šele po pristanku v Londonu. Poleg lakote in žeje so se v kabini pojavile tudi resne sanitarne težave.

»Stranišča se prelivajo, hrane in pijače ni. To je absolutna groza,« je razmere v letalu opisala 23-letnica.

Po podatkih platforme Flightradar je letalo z dunajskega letališča končno vzletelo ob 17.34, s čimer se je čakanje na stezi raztegnilo na več kot osem ur.

Pri Ryanairu so zamudo pojasnili s tehnično okvaro sistema za odmrzovanje, ki ga na Dunaju upravlja kontrola zračnega prometa. Navedli so, da so morali zaradi tega počakati na prost termin in da takšnega razpleta niso mogli predvideti.

Z dunajskega letališča pa so sporočili, da njihove zimske ekipe nenehno čistijo steze velikih snežnih nanosov. Poudarili so, da mora vsako letalo pred vzletom skozi obvezno odmrzovanje, kar neizogibno povzroča zamude pri vzletih, občasno pa tudi pri prihodih, zaključuje Jutarnji list.