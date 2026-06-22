Osemnajst ur pogajanj naj bi postavilo temelje sporazuma

Trump do novembrskih vmesnih kongresnih volitev noče novih zvišanj cen nafte, obenem ne skriva širših ambicij glede zaostrovanja pritiska na Iran. Senator Graham, s katerim naj bi se redno posvetoval o teh vprašanjih, je napovedal vključitev Savdske Arabije v abrahamove sporazume z Izraelom še pred koncem letošnjega leta. Del ameriških konservativcev verjame, da je palestinsko gibanje Hamas napadlo Izrael 7. oktobra 2023 tudi zaradi teh diplomatskih premikov.

Podpredsednik J. D. Vance se je o ohranitvi premirja v južnem Libanonu, od koder zaveznik Irana Hezbolah še naprej raketira Izrael, pogovarjal z libanonskim predsednikom Džozefom Aunom. Maronitski kristjan se zavzema za državni monopol nad orožjem in s tem za razorožitev Hezbolaha, ki ga je opisal kot »državo v državi«. Trump, ki se je prej spravljal na Netanjahuja, je med nedeljskim spletnim rohnenjem zahteval od Irana konec plačevanja »za povzročanje težav zelo dobro plačanih« libanonskih privržencev.