Oslabljeni tajfun Haishen danes dosegel Južno Korejo

Na Japonskem se je zaradi tajfuna Haishen 1,8 milijona ljudi zateklo v zaklonišča in zbirne centre. FOTO: Kyodo Kyodo/Reuters

Na Japonskem dve žrtvi

Južno Korejo je danes dosegel siloviti tajfun Haishen, ki je prejšnje dni z močnim vetrom in deževjem prizadel jug Japonske. V državi so za danes odpovedali več sto letov. Poročajo tudi o zemeljskih plazovih. V južnem mestu Busan je silovit veter podiral drevesa in prometne znake, ceste so poplavljene. V državi je okoli 20.000 gospodinjstev ostalo brez elektrike.Haishen se premika ob vzhodni obali Korejskega polotoka in je že izgubil uničujočo moč. Kljub temu s seboj še vedno prinaša vetrove s hitrostjo do 112 kilometrov na uro. Po pričakovanjih bo celino ponovno dosegel danes ponoči, in sicer v severnokorejski provinci Hamgyong, napoveduje južnokorejska meteorološka agencija.Na južnem japonskem otoku Kjušu je pred tem zaradi tajfuna brez elektrike ostalo pol milijona odjemalcev, močan veter je odkrival strehe. Na območju kraja Miyazaki se je sprožil večji zemeljski plaz. Med neurjem sta umrli najmanj dve osebi, vendar za zdaj še ni znan vzrok njune smrti. Tajfun, ki je v soboto dosegel Okinavo, se je v nedeljo pomikal proti severu. Okoli 1,8 milijona ljudi so pozvali, naj gredo v zaklonišča.