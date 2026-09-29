Osmošolec z nožem divjal po šoli: ubil učiteljico in ranil dve osebi

V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier Robert Fico je izrazil sožalje in poudaril pomen varnosti v šolah, predsednik republike Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Napad se je zgodil v torek zjutraj na osnovi šoli v kraju Staškov na severozahodu Slovaške. V napadu je umrla 61-letna ženska, en otrok je v kritičnem stanju, 44-letna ženska pa je v napadu z nožem utrpela rano v prsnem predelu. Oba sta bila prepeljana v bolnišnico, navedbe pristojnih oblasti povzemajo tiskovne agencije. Po poročanju slovaških medijev je v napadu umrla učiteljica, ranjena pa sta bila še ena učiteljica in učenec.

Napadalec je bil učenec osmega razreda. Policija je potrdila, da preiskuje »nasilno kaznivo dejanje«, in dodala, da je »položaj zdaj pod nadzorom«. Motiv napada še ni znan.

Slovaški predsednik Peter Pellegrini je opozoril, da je današnji napad resno opozorilo za celotno družbo, ter pozval k umiritvi ozračja in medsebojnemu spoštovanju. Fotografija je simbolična. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Slovaški premier Robert Fico je v odzivu na družbenih omrežjih izrazil sožalje prizadetim in ranjenim zaželel čimprejšnje okrevanje. Pri tem je pozval k varnosti v šolah. »Šole morajo biti varne za otroke, sicer ne bomo imeli prihodnosti,« je njegove besede povzela slovaška tiskovna agencija Tasr.

Slovaški predsednik Peter Pellegrini pa je opozoril, da je današnji napad resno opozorilo za celotno družbo. Zato je po njegovem toliko pomembnejše, da vsi pazijo na vzdušje, ki ga ustvarjajo v družbi, je zapisal na družbenih omrežjih.

»Globoko me je pretresel tragični incident v osnovni šoli v Staškovu. Moje misli so z družino in bližnjimi učiteljice, ki je tragično izgubila življenje, in jim izrekam iskreno sožalje,« je dejal Pellegrini ter pozval k umiritvi ozračja in medsebojnemu spoštovanju, zlasti v okoljih, v katerih odraščajo otroci.

Januarja lani je 18-letnik v napadu z nožem na srednji šoli v kraju Spišská Stará Ves na severovzhodu Slovaške ubil sošolko in učiteljico ter ranil še eno dijakinjo. Leta 2020 je bila na osnovni šoli v osrednji Slovaški do smrti zabodena učiteljica, več drugih oseb pa je bilo ranjenih; šlo je za prvi nasilni napad na šoli v tej srednjeevropski državi.