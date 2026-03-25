Osnovnošolec, ki je v Beogradu na šoli ubil deset ljudi, branil starše

Na sodišču v Beogradu je danes v postopku proti njegovim staršem za zaprtimi vrati pričal mladoletnik, ki je maja 2023 na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v srbski prestolnici z očetovo pištolo ubil deset ljudi, še šest pa ranil. Med peturnim pričanjem je po neuradnih informacijah delno spremenil svojo prejšnjo izpoved in branil starše.

Staršem mladoletnika ponovno sodijo, ker je pritožbeno sodišče odpravilo nepravnomočno prvostopenjsko sodbo iz decembra 2024. Takrat naj bi fant tudi močno obremenil starše, predvsem mamo, ki naj bi od njega vselej zahtevala, da je v vsem najboljši, če ni bilo tako, pa naj bi se jezila. Dejal naj bi tudi, da dejanja ne bi zagrešil, če ne bi imel pri roki očetovega orožja.

V psihiatrični ustanovi že skoraj tri leta

Na današnje sojenje so mladeniča pripeljali v policijskem spremstvu iz psihiatrične ustanove, v kateri je že skoraj tri leta. Oče je vse od tragedije v priporu, za mater pa velja prepoved približevanja in komuniciranja s sinom.

Pričanje fanta se je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug začelo ob 9. uri in trajalo skoraj pet ur. Po neuradnih informacijah, ki jih navaja srbski Kurir, je danes deloma spremenil svojo prejšnjo izpoved in tokrat poskušal braniti starše.

Na začetku pričanja je dejal, da vztraja pri prejšnji izpovedi, vendar pa naj bi odgovori na konkretna vprašanja tokrat šli v prid staršem, zlasti mami. Fant je po besedah neimenovanega vira, na katerega se sklicuje Kurir, dejal, da besede njegove mame niso vplivale na to, da je storil zločin, na vprašanje, zakaj je spremenil izjavo, pa naj bi odgovoril, da je zdaj dozorel.

Sojenje se bo nadaljevalo 11. maja. Mladenič je na prvi šolski uri 3. maja 2023 z očetovim orožjem ubil devet učencev in varnostnika, ranil pa pet učencev in učiteljico zgodovine. Ker v času pokola še ni bil star 14 let, po srbski zakonodaji ni kazensko odgovoren.

Sodišče je njegova starša na prvi stopnji obsodilo na večletni zaporni kazni, ker niso poskrbeli za varnost orožja, ki so ga hranili doma, in ker so dečku dovolili vaditi streljanje na mestnem strelišču. Oče je bil obsojen na 14 let in pol zapora, mati pa na tri leta zapora. Inštruktorju streljanja v klubu, kamor je oče vodil sina na streljanje, je sodišče prisodilo leto in tri mesece zapora.

Družine ubitih in poškodovanih žrtev so proti staršem sprožile tudi pet civilnih postopkov.