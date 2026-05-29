Osnutek dogovora z Iranom pušča veliko odprtih vprašanj

Dan zatem, ko so neimenovani­ predstavniki ameriške administracije za več svetovnih medijev potrdili, da ZDA in Iran od sklenitve dogovora o podaljšanju premirja in odprtju Hormuške ožine loči samo še podpis Donalda Trumpa, so vpletene strani še vedno čakale na končno odločitev republikanskega predsednika.

Trump je danes napovedal, da jo bo sprejel v kratkem. V zapisu na omrežju truth social je poleg tega podal grob oris dogovora oziroma tistega, kar njegova administracija pričakuje od oblasti v Teheranu.

»Hormuška ožina mora biti takoj odprta, brez pristojbin, za neomejen ladijski promet v obe smeri. Vse morske mine, če sploh obstajajo, bodo odstranjene,« je v svojem eratičnem slogu zapisal ameriški predsednik. Napovedal je dvig ameriške pomorske blokade, s poudarkom, da lahko ladje, ujete v ožini, »začnejo postopek vrnitve domov«.

Trump se je dotaknil tudi vprašanja spornega iranskega jedrskega programa. Napovedal je, da bodo ZDA v sodelovanju z iranskimi oblastmi in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) odstranile iz Irana ves visokoobogateni uran in ga uničile. Na začetku objave je predsednik poudaril, da se Iran mora strinjati, »da nikoli ne bo imel jedrskega orožja ali ­bombe«.

Iranski viri: Mešanica resnice in laži

Najnovejše republikančeve izjave niso odpravile največjih neznank o tem, kaj posamezna določila okvirnega dogovora pomenijo za kočljiva vprašanja. Nejasna so bila tudi uradna stališča režima v Teheranu, ki je doslej vztrajal, da se ne bo odpovedal jedrskemu programu.

V Washingtonu so še naprej namigovali, da je dogovor samo še vprašanje časa, v izjavah predstavnikov iranskega režima pa je bilo zaznati veliko previdnosti. »Ne zaupamo jamstvom ali besedam – le dejanja so pravo merilo,« je glavni iranski pogajalec Mohamad Bager Galibaf zapisal v objavi na družbenem omrežju x.

Teheran po navedbah neimenovanih virov dogovor še naprej pogojuje z ameriško sprostitvijo več milijard dolarjev vrednega iranskega premoženja ter vzpostavitvijo popolnega premirja v Libanonu. FOTO: Afp

Neimenovani viri so za iransko tiskovno agencijo Fars izjave ameriškega predsednika označili za »mešanico resnice in laži« ter zatrdili, da je Trump izkrivil ključne elemente osnutka dogovora, da bi si pripisal »lažno zmago«. Med drugim so vrgli senco dvoma na Trumpovi trditvi, da bo iranski obogateni uran uničen in da islamska republika ne bo zaračunavala pristojbin za plovbo skozi Hormuško ožino. Prav tako so vztrajali, da Teheran dogovor še naprej pogojuje z ameriško sprostitvijo več milijard dolarjev vrednega iranskega premoženja ter vzpostavitvijo popolnega premirja v Libanonu.

Padec cen nafte

Kot so v četrtek prvi poročali na portalu Axios, naj bi bila v okvirnem dogovoru predvidena 60-dnevno podaljšanje obstoječega premirja med ZDA in Iranom ter sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, eno od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti, po kateri je pred začetkom vojne potovala petina nafte in zemeljskega plina.

Ožino z ene strani blokira iranska vojska, z druge pa ameriška mornarica. Dvig obeh blokad bi pozitivno vplival na svetovno gospodarstvo, gotovo bi se poznal tudi v nadaljnjem padanju cen nafte, ki so se v pričakovanju naznanitve dogovora spustile na najnižjo raven po 17. aprilu.

Toda pogoj za uresničitev načrta je razminiranje ožine in odprava obstoječih iranskih pristojbin oziroma privolitev oblasti v Teheranu v ponovno vzpostavitev proste plovbe skozi vrata v Perzijski zaliv. V zameno naj bi ZDA spet dovolile trgovskim ladjam dostop do iranskih pristanišč, hkrati pa umaknile nekatere sankcije, ki islamski republiki preprečujejo prodajo nafte na svetovnem trgu.