Ostro soočenje o prihodnosti ZDA

Donald Trump je bil videti jezen, Kamala Harris kandidatka upanja, so po prvem televizijskem soočenju med novo demokratsko predsedniško kandidatko in njenim republikanskim izzivalcem komentirali novinarji ABC. Televizijsko družbo, ki je gostila prvo dejansko in politično srečanje med njima, republikanci res obtožujejo pristranskosti do demokratov, demokratska podpredsednica pa vsekakor ni bila tako slaba nasprotnica prejšnjega republikanskega predsednika, kot je bil konec junija sedanji demokratski predsednik. Joe Biden se je moral zaradi tega odreči ponovne predsedniške kandidature, njegova dedinja Harrisova pa v torek zvečer vsaj med svojimi volivci ni izgubljala točk.

Voditelja televizijske družbe ABC David Muir in Linsey Davis sta govorila o zgodovinski razpravi in res sta republikanski predsedniški kandidat Donald Trump ter podpredsdnica Kamala Harris streljala z vsemi topovi. Demokratska podpredsednica je pobudo prevzela že takoj na začetku, ko je z iztegnjeno roko odkorakala k nasprotniku in se predstavila. »Lepo vas je videti,« je odgovoril Trump, a tudi kmalu napadel z očitki na račun gospodarstva, priseljevanja in drugega v minulih treh in pol letih. Pripravljena na spopad sta v muzej v bližini filadelfijske Dvorane neodvisnosti, kjer se je usoda ZDA krojila v drugi polovici osemnajstega stoletja, prišla oba razpravljavca.

Hladni pozdrav na začetku soočenja. FOTO: Saul Loeb/Afp

Harrisova je napadla »davčne olajšave za milijarderje« ter dodatni davek na potrošnike v obliki carin. Trump je spomnil, da jih je demokratski predsednik Joe Biden pustil pri miru in napadel z obsodbo milijonskega ilegalnega priseljevanja v državo pod demokratsko administracijo. »Počistiti smo morali zmešnjavo Donalda Trumpa,« je dobil v odgovor, povrh pa še obtožbe laži in žalitev.

Demokratska podpredsednica je tudi dejala, da je edina na odru v Filadelfiji z dejanskim načrtom za izboljšanje položaja delavskega razreda in drugih Američanov. »Verjamem v ambicijo, težnje in sanje Američanov!« Trump jo je obtožil, da je soodgovorna za gospodarski položaj z rekordno inflacijo na čelu v času sedanje demokratske administracije. »Nima načrta, prepisala je Bidnov načrt!«

Kamala Harris opazuje nasprotnika. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Razprava pa se je kmalu preselila k umetni prekinitvi nosečnosti, ki je močna točka demokratske političarka. Z doslednim zagovorom pravice žensk do razpolaganja s svojim telesom si je pridobila številne volivke in volivce in televizijska voditelja je zanimalo, zakaj bi ti zaupali nedavnemu Trumpovemu mehčanju odnosa do vročega vprašanja sodobnih ZDA. Konec koncev je imenoval vrhovne sodnike, ki so odločanje o tem z zvezne ravni prestavili v domeno zveznih držav. Trump je demokrate obtožil, da zagovarjajo splav do devetega meseca nosečnosti in čez.

V svojem floridskem domu Mar-a-Lago pa je nedavno sam nasprotoval le šesttedenski neomejeni pravici do prekinitve nosečnosti v floridski domovini in s tem razjezil nekatere evangeličanske in druge bolj konservativne podpornike. Kamala Harris se je morala, nasprotno, zagovarjati zaradi stališč in politike do rekordnega priseljevanja v času njene in Bidnove administracije, ki jezi neštete Američane. Vroča tema pogovorov so te dni priseljenci iz Haitija, ki v Ohiu domnevno za hrano pobijajo gosi po parkih in domače živali. Kamala Harris je poudarila nadstrankarsko priseljeniško zakonodajo iz lanskega leta, ki jo je po njenem prepričanju onemogočil Trump, ter svoje preganjanje večnacionalnih kriminalnih združb v času delovanja kot pravosodna ministricva Kalifornije in tožilka San Francisca.

Donald Trump odgovarja. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Na trenutke je politično nasprotovanje med vodilnima ameriškima predsedniškima kandidatoma postalo bolj osebno. Harrisova je Trumpa izzivala z mnenjem, da udeleženci njegovih množičnih predvolilnih zborovanj odhajajo zgodaj, Trump jo je okaral zaradi vpadanja v besedo kljub utišanemu mikrofonu: »Zdaj govorim jaz! Poznate to?« S tem je namignil na znano izjavo demokratske političarke v soočenju z njegovim prvim podpredsednikom Mikom Penceom. Trump je tudi zatrjeval, da Harrisove ne prenaša niti Biden.

Zadnje predsedniške volitve so bile tudi tema vprašanj o Trumpovemu nepriznavanju rezultatov in prejšnji predsednik se je ob izjavi, da je izgubil le za las, izgovarjal na sarkazem. Očitno še vedno verjame, da so mu bile volitve ukradene, Harrisova pa je izjavila, da ga je odstavilo 81 milijonov ljudi.

Prepiri o vojnah, zaveznikih in nasprotnikih

V zadnji tretjini soočenja se je razprava preselila v svet. Pod menoj nikoli ne bi bilo vojne v Ukrajini niti v Gazi, je Trump hvalil svoje zunanjepolitične dosežke in v nič dajal demokratske. »Pod Kamalo Karris Izraela v nekaj letih ne bo več,« se je razburil in poudaril je izjavo ruskega predsednika Vladimirja Putina, da bi volil Harrisovo. Podpredsednica je navajala domnevna številna zgražanja svetovnih voditeljev nad 45. predsednikom in odločno zavrnila obtožbe, da je ustrojena proti Izraelu ter vsem njegovim prebivalcem, tudi arabskim. Če bi bil Trump predsednik, bi Putin zdaj sedel v Kijevu, je obtoževala podpredsednica, zdaj so po njenem Natovi zavezniki tako hvaležni, da ni več predsednik. »Če bi bil, bi Putin sedel v Kijevu s pogledom na preostanek Evrope!« Obtožila ga je, da hitro popusti diktatorjem, ki ga hvalijo ali mu ponujajo usluge.

Ameriška politična nasprotnika sta omenjala ruskega predsednika Vladimirja Putina. FOTO:Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Putin bi sedel v Moskvi in ne bi izgubil 300 tisoč mož in žensk, se je branil Trump in opozoril na rusko jedrsko orožje. »Ona je bila posrednica,« je spomnil na pogovore Kamale Harris z ukrajinskimi in drugimi voditelji neposredno pred ruskim napadom na Ukrajino. »Je slabša od Bidna, ki je najslabši predsednik v zgodovini ZDA.« Amerika se zanaša na predsednika, ki razume pomembnost naše vloge v svetu, mu je odgovorila politična nasprotnica.

Zatem se je razvnela razprava o Bidnovem slabo izvedenem umiku iz Afganistana, ki je po Trumpovem prepričanju Putina navedel k napadu na Ukrajino. Harrisova je omenila, da njeno stališče ni identično stališčem svojega predsednika, umik iz Afganistana pa je ZDA umaknil iz »večne vojne«. »To je bil najbolj sramotni trenutek v zgodovini ZDA,« je ugovarjal Trump.

Umik ameriške vojske iz Afganistana je po Trumpovem prepričanju Putina navedel k napadu na Ukrajino. Na fotografiji študentke verske šole iz Kabula. FOTO: Wakil Kohsar/Afp

Voditelj Muir je prejšnjega republikanskega predsednika vprašal tudi o izjavah na račun barve kože svoje nasprotnice, in hči indijske matere in jamajškega očeta je ostro protestirala, ko je izjavil, da ga to ne zanima. Ona je Biden, najslabše gospodarstvo, visoka inflacija, je raje obtoževal Trump. Jasno je, da nisem Biden, ponujam pa novo vodstvo države, mu je odgovorila Harrisova. »Imam načrt!« je domnevala, da bi Američani radi slišali pogovor o krepitvi delavskega razreda in vseh drugih ter ne o nenehnih žaljenjih.

Trump je raje govoril o njenih načrtih za razorožitev policije, voditelja pa sta sprla tudi o zdravstvenem zavarovanju. Voditelja je zanimalo, zakaj se prejšnji predsednik ne zavzema več za ukinitev »dostopnega« zdravstvenega zavarovanja prejšnjega demokratskega predsednika Baracka Obama, kot je obljubljal v svoji prvi predvolilni kampanji. »Imam koncepte za spremembe in o tem boste kmalu slišali«. Podpredsednico Harrisovo sta voditelja vprašala o spremembi mnenja, da bo ukinila zasebno zdravstveno zavarovanje, pa je demokratska raje spomnila na podporo pokojnega republikanskega politika in vojaka Johna McCaina tako imenovani »Obamacare«. »Dostop do zdravstvenega zavarovanja bi moral biti pravica!« Priložnosti je izkoristila tudi za zanikanje domnevnega nasprotovanja strelnemu orožju. »Tim Walz in jaz oba posedujeva puške,« je vpletla še svojega podpredsedniškega kandidata. Guverner Minnesote se mora sicer zagovarjati zaradi umika iz nacionalne garde tik pred odhodom v iraško vojno ter laganja o tem, da je služil v njej.

Voditelja televizijskega soočenja med Donaldom Trumpom in Kamalo Harris David Muir in Linsey Davis. FOTO: Brian Snyder/Reuters

V zaključni izjavi je ameriška podpredsednica Kamala Harris govorila o dveh različnih vizijah države. Ena - njena - naj bi bila usmerjena v preteklost, Trumpova v preteklost. Verjame, da Američane združuje več, kot pa jih deli, zato želi ustvariti gospodarstvo priložnosti ter znižati življenjske stroške. Ameriki hoče ohraniti spoštovanje v svetu, je dejala, zato hoče ohraniti najmočnejšo vojsko na svetu. Ženskam pa hoče zagotoviti pravico, da same odločajo o svoji usodi. V vsej svoji politični karieri, pravosodni, zakonodajni in podpredsedniški, je po svojih besedah imela le enega samega klienta: ameriško ljudstvo.

Trump je v svojih dveh zaključnih minutah vprašal, zakaj ni vsega obljubljenega - gospodarstva, položaja na mejah in delovnih mest uresničila že v treh letih in pol na oblasti. Spomnil je na nemško uvajanje obnovljivih energetskih virov, ki se je kmalu izkazalo za neuresničljivo, pa ga želi demokratska administracija ponoviti. »Smo država v resnem nazadovanju,« je opisal vladavino svoje nasprotnice in predsednika Joeja Bidna, vsi naj bi se Američanom smejali in ne morejo verjeti, kaj se dogaja z ZDA. Sam je zgradil vojsko, Harrisova je orožje podarila Afganistanu. »Najslabša podpredsednica v zgodovini države!«

Taylor Swift za Kamalo Harris

Harrisova je Trumpa spravila v defenzivo, so se po koncu soočenja glasili naslovi v časopisih kot New York Times in Washington Post, znanih po naklonjenosti demokratom. Tudi bolj konservativni mediji pa niso mogli razglasiti prevlade republikanskega prvaka v prvem soočenju z demokratsko nasprotnico. »Dobra razprava!« je le sklenil New York Post s pripombo, da se Trumpovi privrženci jezijo na moderatorja, ki sta popravljala le njegove izjave in nobenih demokratske političarke.

Med mladimi vplivna pevka Taylor Swift je po soočenju podprla Kamalo Harris. FOTO: Julien De Rosa/Afp

Morda še hujši udarec Donaldu Trumpu pa je odločitev znane pevke Taylor Swift za njegovo nasprotnico takoj po koncu soočenja. 34-letna mega zvezda, ki ta čas hodi z zvezdo ameriškega nogometa Travisom Kelcejem, v demokratski podpredsednici Kamali Harris vidi stabilno, nadarjeno voditeljico. Na instagramu je objavila tudi fotografijo svoje mačke, morda v namigu na Trumpovega podpredsedniškega kandidata in senatorja iz Ohia J.D.Vancea, ki se je pred leti norčeval iz samskih mačjih gospodičen. In res demokrate v veliki meri podpirajo ženske ter še posebej samske, medtem ko so na Trumpovi strani moški, med njimi vse bolj tudi temnopolti in hispanski.