Osumljenca razstrelitve plinovoda aretirali med snemanjem filma o tej sabotaži

Ukrajinskega državljana Vladimirja Z., ki ga nemško pravosodje sumi sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok leta 2022, so v sredo v Pulju prijeli v nenavadnih okoliščinah. Po poročanju nemških medijev je bil med aretacijo angažiran pri snemanju hollywoodskega filma, ki ga je navdihnila sabotaža Severnega toka.

Ukrajinskega državljana so v sredo v Pulju prijeli zaradi domnevne vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Kot so sporočili nemški tožilci, je izurjen potapljač, sodeloval naj bi pri potopih, nujnih za izvedbo sabotaže.

Osumljenec je bil v času prijetja angažiran pri produkciji novega političnega trilerja z delovnim naslovom Snake Island (Kačji otok), so v sredo poročali na nemškem pravnem portalu Legal Tribune Online (LTO), kar je danes povzel hrvaški portal Index.

Gre za projekt priznanega ameriškega režiserja Douga Limana, med drugim režiserja filma Bournova identiteta, v glavnih vlogah nastopata hollywoodska zvezdnika Sean Penn in Adrien Brody.

Zgodbo filma so po navedbah LTO navdihnile eksplozije, ki so na dnu Baltskega morja poškodovale Severni tok. Film spremlja tajno skupino ukrajinskih potapljačev, ki se odpravi na nevarno podvodno misijo sredi stopnjevanja konflikta med Rusijo in Ukrajino.

Potem ko so v začetku avgusta snemali prizore v Zagrebu, se je filmska ekipa preselila v Pulj. LTO navaja, da se je selitev verjetno zgodila zaradi snemanja podvodnih prizorov, prav tam je nato policija izsledila in prijela osumljenca.

Po prijetju v turističnem objektu v Pulju naj bi Ukrajinca izročili nemškim pravosodnim organom. Očitajo mu protiustavno sabotažo, povzročitev eksplozije in uničenje objektov.

Podvodne eksplozije so 26. septembra 2022 močno poškodovale plinovode, zgrajene za transport ruskega zemeljskega plina v Nemčijo po dnu Baltskega morja. Sabotaža je še zaostrila napetosti zaradi vojne v Ukrajini v času, ko so evropske države po začetku obsežnega ruskega napada na Ukrajino pospešeno zmanjševale odvisnost od ruskih energentov.

Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki so zanikale vpletenost v napad.