Osumljenca za strelski napad v Stadeju našli mrtvega v zaporu

Osumljenec za množični strelski napad v Nemčiji, v katerem je konec junija umrlo šest oseb, je v zaporu storil samomor, so danes v izjavi za javnost sporočili z ministrstva za pravosodje zvezne dežele Spodnje Saške, poroča AFP.

Junijski napad se je zgodil v nemškem mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije. Osebje zapora je 45-letnega osumljenca danes zjutraj našlo mrtvega v enoposteljni celici. Trenutno ni znakov, da bi bil v njegovo smrt vpleten še kdo drug, so še navedli na ministrstvu.

Po podatkih policije naj bi moški 29. junija v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade ustrelil štiri ženske in dva moška. Vseh šest žrtev je bilo socialnih delavcev, ki so delali v centru. V napadu je bila ranjena še ena oseba, poroča AFP.

V centru sta bili v času streljanja tudi osumljenčeva trimesečna hči in njena mati, ki pa v napadu nista bili poškodovani, policija pa je nato sporočila, da naj bi bil motiv strelskega napada spor glede skrbništva nad otrokom.

Osumljenec je po napadu poskušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila starejša ženska, za katero se domneva, da ima »tesno povezavo z družino strelca«, vendar so ju po kratkem pregonu ujeli.

Moški se je po poročanju nemške revije Spiegel, ki se sklicuje na neimenovane vire, predhodno soočal z očitki, da je trimesečno deklico stresal. Zdravniki naj bi pri pregledu otroka odkrili poškodbe, skladne s takšnim dejanjem. Osumljenec naj bi nato grozil zdravnikom, ki so skrbeli za otroka, zaradi česar naj bi bila sprožena policijska preiskava, ki je bila pozneje opuščena.