Slovaškega poslovneža oprostili naročila umora Jana Kuciaka

Več kot dve leti in pol po umoru slovaškega raziskovalnega novinarja in njegove zaročenkeje v četrtek dopoldne sodnicana Specializiranem kriminalnem sodišču v Pezinoku, Mariána Kočnerja, poslovneža, osumljenega naročila umora novinarja , in njegovo domnevno pomočnicospoznalo za nedolžna.Za krivega pa je bil spoznan, ki je po mnenju sodnice, pri umoru pomagal nekdanjemu vojaku. Obsojen je bil na 25 let zapora, dve leti več od Marčka, ki je priznal, da je ustrelil novinarja in njegovo zaročenko ter se izpovedal še nepovezanega umora slovaškega poslovnežaleta 2016. Obsojen je bil aprila letos Več sledi...Marián Kočner je bil kot osumljeni naročnik aretiran konec septembra 2018. Nedolgo pred umorom je namreč zaradi razkritji o utajah davkov grozil Kuciaku in njegovi družini, bremenilo pa ga je tudi več pričevanj in zlasti kodirana sporočila o nadzorovanju novinarjev.