Osumljenec za napad na Poljskem umrl v bolnišnici

Strelec, ki je v soboto v Krakovu na Poljskem med smrtonosnim pohodom na glavnem trgu mesta ubil šest ljudi in ranil še 16 ljudi, je danes v bolnišnici umrl, je potrdila poljska policija.

Poljska je ovita v žalost in šok, potem ko se je 24-letni poljski državljan v soboto podal na smrtonosni pohod, ki ga je verjetno motivirala skrajnodesničarska ideologija. Bil je navdušen nad skrajnodesničarskimi ideologijami in je imel »zelo radikalna« ter »ultranacionalistična« stališča, je o osumljencu povedal poljski notranji minister Marcin Kierwiński. Kasneje so v domu osumljenca v mestu Ostrowiec Świętokrzyski, severovzhodno od Krakova, našli še tri trupla. Po podatkih policije je šlo za sestro, mater in očeta napadalca.

Množični strelski napad – ki ga oblasti preiskujejo kot morebitni teroristični napad – je v tej evropski državi z izjemno strogimi zakoni o orožju sprožil val strahu. Eden od vodilnih poljskih dnevnikov je napad označil za znamenje, ki »brutalno končuje obdobje, v katerem je Poljska veljala za varen otok«. V državi so poostrili varnostne ukrepe.

Moški se je pripeljal na glavni trg v Krakovu in začel streljati. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Po navedbah poljske policije so v napadu umrli štiri ženske in dva moška, med njimi tudi britanski državljan. Tri od žrtev so bile Poljakinje, identiteta preostalih dveh žrtev še ni bila ugotovljena. Med ranjenimi sta dva policista, od katerih je eden v resnem stanju, saj je bil trikrat zadet v strelskem spopadu z domnevnim napadalcem. Med ranjenimi je tudi pet tujcev.

Poljski predsednik Karol Nawrocki je po napadu razglasil dvodnevno žalovanje, ki poteka še danes. Mediji so prilagodili svoje programe in odpovedali zabavne oddaje, gledališča so odpovedala predstave, koncerti pa se začenjajo z minuto tišine, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V središču Krakova medtem ljudje polagajo rože in prižigajo sveče. Danes zvečer je na osrednjem trgu, prizorišču napada, napovedan shod.