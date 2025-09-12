  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Osumljenec za umor Charlieja Kirka je 22-letni prebivalec Utaha

    Osumljenca je pomagal prijaviti oče, potem ko je zvezna policija FBI objavila posnetke mlajšega moškega, ki je po uboju skočil z bližnje strehe in odhitel.
    Memorial za Charlieja Kirka v Oremu, kjer je bil v sredo ubit. FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Galerija
    Memorial za Charlieja Kirka v Oremu, kjer je bil v sredo ubit. FOTO: Melissa Majchrzak/AFP
    Barbara Kramžar
    12. 9. 2025 | 15:17
    12. 9. 2025 | 16:52
    6:04
    A+A-

    Osumljenec umora ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka je 22-letni prebivalec Utaha Tyler Robinson. Prijeli so ga na jugu zahodnoameriške zvezne države, potem ko so ga kamere med sredinim ubojem na univerzi Utah Valley posnele med spuščanjem z bližnje strehe in tekom proti gozdu. Tam so našli puško z naboji, popisanimi s transspolnimi in protifašističnimi parolami, osumljenec pa je tudi nosil majico z ameriško zastavo in zapisom iz ameriške himne. Po policijskih podatkih je priznal krivdo.

    Pri prijavil Tylerja Robinsona je menda pomagal njegov oče Matt, ki je po navedbah lokalnih medijev veteran šerifove pisarne okraja Washington. Mati Amber dela v družbi, ki pomaga ljudem s posebnimi potrebami, sin je študiral na državni univerzi Utaha. Fotografije na družbenih omrežjih ga kažejo s starši in dvema bratoma na družinskih počitnicah in drugje. Mama je še posebej slavila njegov sprejem na univerzo. Pokazala je fotografije skupnega iskanja univerze in visoke sinove ocene. Osumljenec je očitno zelo inteligenten mladenič, ki je uspeval v srednji šoli ter še posebej v matematiki. Družina prebiva v hiši s šestimi sobami kakšnih 400 kilometrov južno od Orema, kjer je umrl Kirk. 

    Republikanski guverner Utaha Spencer Cox je na petkovi tiskovni konferenci povedal o velikem številu namigov, ki so pomagali pripeljati do osumljenca, ter navajal napise na nabojih, ki so ostali v puški, najdeni v bližnjem gozdu: hej, fašist, ujemi! O bella ciao, in: če to bereš, si gej (znaki za krohot). Družinski  prijatelji medijem navajajo, da je bil poln sovraštva.

    Guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI-ha Kash Patel med tiskovno konferenco po aretaciji osumljenca. Foto: Michael Ciaglo Getty Images Via Afp
    Guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI-ha Kash Patel med tiskovno konferenco po aretaciji osumljenca. Foto: Michael Ciaglo Getty Images Via Afp

    Direktor zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel je pohvalil vse, ki so sodelovali pri iskanju storilca. Aretacijo osumljenca je že prej naznanil republikanski predsednik Donald Trump, ki mu je bil ubiti Charlie Kirk zelo blizu. 31-letni voditelj konservativne organizacije za razprave na univerzah Turning Point USA je bil po prepričanju številnih opazovalcev med najzaslužnejšimi za ponovno predsedniško zmago republikanskega prvaka. Njegovi argumenti, da se je demokratska stranka spremenila v kult skrajne levice in protiameriškega poudarjanja rasnih, spolnih in drugih identitet, so naleteli na široko odobravanje konservativne ameriške mladine in še posebej fantov med njimi.

    Pokojni Charlie Kirk FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Pokojni Charlie Kirk FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Charlie Kirk je bil tako blizu republikanski administraciji, da je njegove posmrtne ostanke v domačo Arizono v svojem službenem letalu odpeljal podpredsednik J. D. Vance. V enem svojih neštetih nastopov na ameriških univerzah in podkastih je pokojni aktivist izrazil olajšanje, da je Vance sprejel podpredsedniški položaj, saj ga zato ni bilo treba njemu. Še posebej blizu je bil prvemu Trumpovemu sinu Donu mlajšemu, mnogi, ki so ga imeli radi ali ga spoštovali, pa upajo, da bo morilec dobil smrtno kazen. V Utahu je ta dovoljena. 

    Strelec je voditelja Turning Pointa USA zadel v grlo in s tem simbolično utišal razprave o vseh spornih vprašanjih sodobnih ZDA, za katere se je zavzemal Charlie Kirk. Ta je med prvimi prepoznal jezo mladih moških zaradi leve ideologije raznolikosti, pravičnosti in vključevanja DEI in jo usmeril v množično politično akcijo. Nasprotoval je tudi vse bolj spornim ukrepom v časih pandemije covida-19, Bidnovemu blagoslovu za dvajset milijonov prišlekov iz vsega sveta, pravici do splava, ki je bila zanj umor, in posebnim pravicam za skupnost LGBTQ. Kritiziral je celo zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je po njegovem prepričanju ustvaril gigantsko birokracijo  idej, nasprotnih zamislim ustanovnih očetov o ameriški družbi. Ti so v ustavo ZDA zapisali, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki.

    Fotografija osumljenca s sredinega zborovanja, na katerem je bil ustreljen Charlie Kirk. FOTO: Handout AFP
    Fotografija osumljenca s sredinega zborovanja, na katerem je bil ustreljen Charlie Kirk. FOTO: Handout AFP

    Tesni Trumpov prijatelj Charlie Kirk se je zavzemal tudi za pravico do orožja, judovsko-krščanske vrednote in ameriško domoljubje, celo nacionalizem, pa čeprav je s časom tudi sam razvijal stališča. Na začetku je celo nasprotoval Trumpu, na koncu pa ostro kritiziral zahodno vojaško zvezo Nato in hvalil Rusijo. Ta res ni nikoli napadla ZDA, zato pa je sosednjo Ukrajino.

    Na koncu je Kirk žaloval zaradi nesmiselne smrti mlade ukrajinske begunke na vlaku v Severni Karolini pod nožem duševno bolnega moškega, ki dokazuje, da so ameriške ulice pogosto nevarnejše od svetovnih front. Mladi konservativni aktivist pa je tudi v Utahu nastopal z geslom »Prepričajte me, da nimam prav« in k mikrofonu vedno vabil ljudi z drugačnimi mnenji.

    Potrebujemo več moralne jasnosti, je na petkovi tiskovni konferenci govoril guverner Utaha Cox: »Besede ne ubijajo, nasilje ubija!« Poročal je o žalovanju v njegovi zvezni državi ter s tem namigoval na naštete izraze veselja ob smrti konservativnega aktivista na družbenih medijih. »Obupano kličem vse, republikance, demokrate, levičarje, maga (naredimo Ameriko spet veliko), prosim, sledite, kar me je učil Charlie: dobre stvari se ne zgodile same po sebi, upanje pa je ideja, da se bodo, ker se za to potrudimo.« Na novinarsko vprašanje je potrdil, da se mu uboj zdi prelomnica, ne ve pa, ali za konec temačnega obdobja ali začetek še bolj temačnega. 

    Ameriška zastava v spomin na Charlieja Kirka na washingtonskem Mallu pred poljem drugih v spomin na žrtve terorističnega napada z enajstega septembra 2001. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Ameriška zastava v spomin na Charlieja Kirka na washingtonskem Mallu pred poljem drugih v spomin na žrtve terorističnega napada z enajstega septembra 2001. FOTO: Nathan Howard/Reuters

     

    Več sledi ...

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Atentat v Utahu

    Charlie Kirk že mučenik desnice

    FBI objavila posnetke osumljenca in domnevne puške. Trump za umor obtožil radikalno levico.
    Barbara Kramžar 11. 9. 2025 | 19:14
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Umor v ZDA

    Znano ime osumljenca za umor Kirka

    Ocumljenca je menda ovadil njegov oče. Pridržali so ga že v četrtek.
    12. 9. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po sredinem atentatu

    Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

    Priljubljena animirana serija je v avgustovski epizodi parodirala v sredo ubitega konservativnega vplivneža.
    12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ko sodnik postane zvezda tekme, nastopijo težave

    V slovenskem taboru veliko jeze, a tudi ponosa po četrtfinalnem obračunu. Luka Dončić tako nespoštljivega odnosa še ni doživel, sodniki so zakuhali tekmo.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Streljanje v Utahu

    Pridobili fotografije osumljenca za umor Kirka, FBI razpisal nagrado

    Organi pregona osumljenca še niso prijeli, so pa našli puško.
    11. 9. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Digitalna Azija

    Digitalna Azija: jin in jang v novi tehnologiji

    Pripravljeni na prihodnost – to geslo v Aziji spremlja digitalne tehnologije, ki omogočajo, da ne obstaja skoraj nič, kar se ne bi dalo uresničiti.
    Zorana Baković 12. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald TrumpCharlie Kirk

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Leonardo

    KPK bo zahtevala revizijo naročila za nakup helikopterjev

    Ministra Boštjana Poklukarja so pozvali, naj ne podpiše pogodbe pred končno odločitvijo o zahtevku za revizijo.
    Mirt Bezlaj 12. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podkast Supermoč

    Maja Pak Olaj: Lepote in šampioni so supermoč slovenskega turizma

    Turistična sezona letošnjega poletja je bila odlična, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja, kot so, kako urediti gnečo na cestah, pomanjkanje kadrov in kako ujeti nove trende. Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
    Petra Kovič 12. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Razmere na cestah

    Štajerska avtocesta zaprta zaradi več prometnih nesreč

    Štajerska avtocesta je zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru.
    Vojko Urbančič 12. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po sredinem atentatu

    Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

    Priljubljena animirana serija je v avgustovski epizodi parodirala v sredo ubitega konservativnega vplivneža.
    12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sanacija bank

    Banka Slovenije in vlada zavrnili vse kandidate VZMD

    Zaradi očitkov o pristranskosti po dobrem letu dni še brez odbora strokovnjakov.
    Maja Grgič 12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Razmere na cestah

    Štajerska avtocesta zaprta zaradi več prometnih nesreč

    Štajerska avtocesta je zaprta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug poti Mariboru.
    Vojko Urbančič 12. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po sredinem atentatu

    Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

    Priljubljena animirana serija je v avgustovski epizodi parodirala v sredo ubitega konservativnega vplivneža.
    12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sanacija bank

    Banka Slovenije in vlada zavrnili vse kandidate VZMD

    Zaradi očitkov o pristranskosti po dobrem letu dni še brez odbora strokovnjakov.
    Maja Grgič 12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo