Osumljenec za umor Charlieja Kirka je 22-letni prebivalec Utaha

Osumljenec umora ameriškega konservativnega aktivista Charlieja Kirka je 22-letni prebivalec Utaha Tyler Robinson. Prijeli so ga na jugu zahodnoameriške zvezne države, potem ko so ga kamere med sredinim ubojem na univerzi Utah Valley posnele med spuščanjem z bližnje strehe in tekom proti gozdu. Tam so našli puško z naboji, popisanimi s transspolnimi in protifašističnimi parolami, osumljenec pa je tudi nosil majico z ameriško zastavo in zapisom iz ameriške himne. Po policijskih podatkih je priznal krivdo.

Pri prijavil Tylerja Robinsona je menda pomagal njegov oče Matt, ki je po navedbah lokalnih medijev veteran šerifove pisarne okraja Washington. Mati Amber dela v družbi, ki pomaga ljudem s posebnimi potrebami, sin je študiral na državni univerzi Utaha. Fotografije na družbenih omrežjih ga kažejo s starši in dvema bratoma na družinskih počitnicah in drugje. Mama je še posebej slavila njegov sprejem na univerzo. Pokazala je fotografije skupnega iskanja univerze in visoke sinove ocene. Osumljenec je očitno zelo inteligenten mladenič, ki je uspeval v srednji šoli ter še posebej v matematiki. Družina prebiva v hiši s šestimi sobami kakšnih 400 kilometrov južno od Orema, kjer je umrl Kirk.

Republikanski guverner Utaha Spencer Cox je na petkovi tiskovni konferenci povedal o velikem številu namigov, ki so pomagali pripeljati do osumljenca, ter navajal napise na nabojih, ki so ostali v puški, najdeni v bližnjem gozdu: hej, fašist, ujemi! O bella ciao, in: če to bereš, si gej (znaki za krohot). Družinski prijatelji medijem navajajo, da je bil poln sovraštva.

Guverner Utaha Spencer Cox in direktor FBI-ha Kash Patel med tiskovno konferenco po aretaciji osumljenca. Foto: Michael Ciaglo Getty Images Via Afp

Direktor zveznega preiskovalnega urada FBI Kash Patel je pohvalil vse, ki so sodelovali pri iskanju storilca. Aretacijo osumljenca je že prej naznanil republikanski predsednik Donald Trump, ki mu je bil ubiti Charlie Kirk zelo blizu. 31-letni voditelj konservativne organizacije za razprave na univerzah Turning Point USA je bil po prepričanju številnih opazovalcev med najzaslužnejšimi za ponovno predsedniško zmago republikanskega prvaka. Njegovi argumenti, da se je demokratska stranka spremenila v kult skrajne levice in protiameriškega poudarjanja rasnih, spolnih in drugih identitet, so naleteli na široko odobravanje konservativne ameriške mladine in še posebej fantov med njimi.

Pokojni Charlie Kirk FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Charlie Kirk je bil tako blizu republikanski administraciji, da je njegove posmrtne ostanke v domačo Arizono v svojem službenem letalu odpeljal podpredsednik J. D. Vance. V enem svojih neštetih nastopov na ameriških univerzah in podkastih je pokojni aktivist izrazil olajšanje, da je Vance sprejel podpredsedniški položaj, saj ga zato ni bilo treba njemu. Še posebej blizu je bil prvemu Trumpovemu sinu Donu mlajšemu, mnogi, ki so ga imeli radi ali ga spoštovali, pa upajo, da bo morilec dobil smrtno kazen. V Utahu je ta dovoljena.

Strelec je voditelja Turning Pointa USA zadel v grlo in s tem simbolično utišal razprave o vseh spornih vprašanjih sodobnih ZDA, za katere se je zavzemal Charlie Kirk. Ta je med prvimi prepoznal jezo mladih moških zaradi leve ideologije raznolikosti, pravičnosti in vključevanja DEI in jo usmeril v množično politično akcijo. Nasprotoval je tudi vse bolj spornim ukrepom v časih pandemije covida-19, Bidnovemu blagoslovu za dvajset milijonov prišlekov iz vsega sveta, pravici do splava, ki je bila zanj umor, in posebnim pravicam za skupnost LGBTQ. Kritiziral je celo zakon o državljanskih pravicah iz leta 1964, ki je po njegovem prepričanju ustvaril gigantsko birokracijo idej, nasprotnih zamislim ustanovnih očetov o ameriški družbi. Ti so v ustavo ZDA zapisali, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki.

Fotografija osumljenca s sredinega zborovanja, na katerem je bil ustreljen Charlie Kirk. FOTO: Handout AFP

Tesni Trumpov prijatelj Charlie Kirk se je zavzemal tudi za pravico do orožja, judovsko-krščanske vrednote in ameriško domoljubje, celo nacionalizem, pa čeprav je s časom tudi sam razvijal stališča. Na začetku je celo nasprotoval Trumpu, na koncu pa ostro kritiziral zahodno vojaško zvezo Nato in hvalil Rusijo. Ta res ni nikoli napadla ZDA, zato pa je sosednjo Ukrajino.

Na koncu je Kirk žaloval zaradi nesmiselne smrti mlade ukrajinske begunke na vlaku v Severni Karolini pod nožem duševno bolnega moškega, ki dokazuje, da so ameriške ulice pogosto nevarnejše od svetovnih front. Mladi konservativni aktivist pa je tudi v Utahu nastopal z geslom »Prepričajte me, da nimam prav« in k mikrofonu vedno vabil ljudi z drugačnimi mnenji.

Potrebujemo več moralne jasnosti, je na petkovi tiskovni konferenci govoril guverner Utaha Cox: »Besede ne ubijajo, nasilje ubija!« Poročal je o žalovanju v njegovi zvezni državi ter s tem namigoval na naštete izraze veselja ob smrti konservativnega aktivista na družbenih medijih. »Obupano kličem vse, republikance, demokrate, levičarje, maga (naredimo Ameriko spet veliko), prosim, sledite, kar me je učil Charlie: dobre stvari se ne zgodile same po sebi, upanje pa je ideja, da se bodo, ker se za to potrudimo.« Na novinarsko vprašanje je potrdil, da se mu uboj zdi prelomnica, ne ve pa, ali za konec temačnega obdobja ali začetek še bolj temačnega.

Ameriška zastava v spomin na Charlieja Kirka na washingtonskem Mallu pred poljem drugih v spomin na žrtve terorističnega napada z enajstega septembra 2001. FOTO: Nathan Howard/Reuters

