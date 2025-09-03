Otroci so odšli po vodo in obležali v mlaki krvi

V izraelskih napadih je bilo v skoraj dveh letih genocida ubitih najmanj 64.000 ljudi. Med njimi je vsaj tretjina otrok. A to so le neposredne žrtve – posrednih je veliko, veliko več. Več kot 160.000 ljudi je bilo ranjenih. Med njimi – po podatkih Združenih narodov – 40.500 otrok. Od tega jih je po podatkih Komiteja Združenih narodov za zaščito pravic ljudi z invalidnostjo najmanj 21.000 postalo invalidov.

Tako izgleda genocid, če se njegovi izvajalci zavedajo, da za množično pobijanje nikoli ne bodo kaznovani. Tako izgleda genocid v času organskega razpada mednarodnih struktur. Tako izgleda genocid, ki ga omogoča zelena luč Združenih držav in dela Evropske unije, na čelu z Nemčijo.