    PREMIUM   D+   |   Svet

    Otroci so odšli po vodo in obležali v mlaki krvi

    Genocid v Gazi: Izraelske oblasti se zavedajo, da jih nihče ne bo niti poskušal ustaviti
    Gaza, množično morišče in hiralnica. Foto: Reuters
    Gaza, množično morišče in hiralnica. Foto: Reuters
    Boštjan Videmšek
    3. 9. 2025 | 14:15
    4:34
    V izraelskih napadih je bilo v skoraj dveh letih genocida ubitih najmanj 64.000 ljudi. Med njimi je vsaj tretjina otrok. A to so le neposredne žrtve – posrednih je veliko, veliko več. Več kot 160.000 ljudi je bilo ranjenih. Med njimi – po podatkih Združenih narodov – 40.500 otrok. Od tega jih je po podatkih Komiteja Združenih narodov za zaščito pravic ljudi z invalidnostjo najmanj 21.000 postalo invalidov.

    Tako izgleda genocid, če se njegovi izvajalci zavedajo, da za množično pobijanje nikoli ne bodo kaznovani. Tako izgleda genocid v času organskega razpada mednarodnih struktur. Tako izgleda genocid, ki ga omogoča zelena luč Združenih držav in dela Evropske unije, na čelu z Nemčijo.

