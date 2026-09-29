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    Svet

    Virus hiv: 15-letnica vene na roki poimenovala zajtrk, kosilo in večerja

    Dve od sto nosečnic na Fidžiju imata virus hiv. Oblasti so zaradi širjenja virusa razglasile izredne razmere.
    Fidži je eno od središč trgovine z drogami na območju Tihega oceana. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Fidži je eno od središč trgovine z drogami na območju Tihega oceana. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    29. 9. 2026 | 07:24
    29. 9. 2026 | 08:17
    4:22
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    Eden od 60 odraslih na Fidžiju živi z virusom hiv. Na otoku so po poročanju Guardiana zato razglasili izredne razmere, oblasti namreč upajo, da jim bo to pomagalo pri spopadanju s krizo. Eden od ključnih izzivov bo skupna raba igel. 

    Med enim od testiranj, ki jih je izvedla mobilna zdravniška ekipa pred restavracijo s hitro prehrano, so na hiv testirali 97 ljudi, večinoma najstnikov. Pozitiven je bil vsak šesti. 

    Preberite tudiBeseda aids je kot Hitler – še zmeraj pritegne pozornost

    Fidžijske oblasti so ta mesec razglasile izredne zdravstvene razmere, saj število primerov okužbe z virusom hiv narašča. Leta 2025 so v državi diagnosticirali 2016 novih primerov. V primerjavi z letom prej 27 odstotkov več oziroma 12-krat več kot leta 2010. V otoški državi s približno 930 tisoč prebivalci z virusom hiv živi okrog 9100 ljudi. Le majhen del je testiran in ima dostop do zdravstvene oskrbe. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko obvladovanje epidemije trajalo med pet do deset let. 

    Skrb vzbujajoče je predvsem, da je največ novih diagnoz med mladimi od 15. do 34. leta starosti. Večina od okužb je povezana z uživanjem drog. Več kot 42 odstotkov novih primerov okužbe s hivom je bilo lani posledica skupne rabe okužene igle. Med uporabniki drog so tudi osnovnošolski otroci, ki skupaj s sovrstniki uporabljajo iste igle. Na to težavo so številni opozarjali že leta 2019, poroča Guardian

    Fidžijske oblasti so ta mesec razglasile izredne zdravstvene razmere. FOTO: Ihsaan Haffejee/Afp
    Fidžijske oblasti so ta mesec razglasile izredne zdravstvene razmere. FOTO: Ihsaan Haffejee/Afp

    Po veljavni otoški zakonodaji velja razdeljevanje brizg za spodbujanje uporabe drog, čeprav je stroka dokazala, da ni tako. Politiki podatkov ne upoštevajo in ne želijo spremeniti zakonodaje. Na tisoče igel in brizg je tako shranjenih v skladiščih v pristanišču Suva, ker jih zdravstveni delavci ne smejo razdeliti. Če bodo odgovorni vendarle uslišali pozive in spremenili zakon o hivu, bodo zdravstveni delavci v naslednjih dveh tednih začeli razdeljevati igle. 

    Fidži je eno od središč trgovine z drogami na območju Tihega oceana. Cveti predvsem trgovina z metamfetaminom. Čeprav so domačini naklonjeni temu, da se kriza reši, le 39 odstotkov okuženih z virusom hiv pozna svoj status. Veliko obolelih zavrača testiranje, saj se bojijo stigme in napadov. Nekateri za epidemijo krivijo istospolno usmerjene moške, drugi ženske, dogajajo se napadi na pripadnike manjšin. 

    Preberite tudiV zadnjih desetih letih dva primera prenosa virusa hiv z matere na otroka

    Pristanišče Suva. FOTO: Staff Reuters
    Pristanišče Suva. FOTO: Staff Reuters

    Hiv se širi tudi po drugih državah v Tihem oceanu, med drugim na Salomonovih otokih in v Papui Novi Gvineji. Uvedba PrEP – predizpostavitvene profilakse – zdravila za preprečevanje hiv, bi lahko prinesla velik napredek pri boju z epidemijo hiva.

    Zdravilo bi bilo še posebej pomembno za ženske, ki si ne morejo privoščiti varnih spolnih praks s partnerji. Tabletke namreč težje skrijejo pred partnerjem, po injekcijo pa bi lahko prišle. Dve od sto nosečnic na Fidžiju imata virus hiv.

    Ena od zdravnic je za Guardian povedala, da jo še zmeraj preganja 15-letna deklica, ki jo je pred šestimi leti srečala, ko je začela delati v programu za spodbujanje varne uporabe igel. Dekle je tihotapilo metamfetamin na Novo Zelandijo in v Avstralijo. Za tri glavne vene na hrbtni strani roke je imelo posebna imena: zajtrk, kosilo in večerja.

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