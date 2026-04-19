Avstrija: v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane

Avstrijska policija je v soboto zvečer sporočila, da so v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane, zaradi česar so izdali nujno opozorilo, proizvajalec pa je izdelek odpoklical. O sumljivih kozarcih poročajo tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je danes sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer »korenje s krompirjem 190 gramov«, pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Izdali so nujno opozorilo, v katerem pozivajo kupce, naj ne odpirajo sumljivih kozarcev in naj jih predajo policiji.

Tiskovni predstavnik policije Helmut Marban je za agencijo APA danes povedal, da naj bi bil na Gradiščanskem kupljen še en kozarec otroške hrane, ki bi lahko vseboval strup za podgane.

Podobno tudi na Češkem in Slovaškem

Policija je sicer v sporočilu za javnost navedla, da so v okviru preiskave kozarce s podobno oznako zasegli tudi na Češkem in Slovaškem, prvi laboratorijski testi pa da so tudi v teh izdelkih pokazali strupeno snov. Poleg tega naj bi v omenjenih kozarcih zaznali vonj po pokvarjenem.

Po navedbah avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane (AGES) naj bi šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp. Ta je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že v petek zvečer sporni izdelek odpoklical iz veletrgovin Spar v Avstriji zaradi suma, da je bila vanj vnesena nevarna snov.

»Uživanje hrane iz takega kozarca je lahko smrtno nevarno,« je opozorilo družinsko podjetje, katerega začetki segajo več kot 120 let nazaj na Bavarsko. Sedež podjetja Hipp Holding AG je zdaj v Sachselnu v švicarskem kantonu Obwalden.