Zaradi otroške pornografije aretirali 28 ljudi

V mednarodni operaciji v začetku junija, usmerjeni proti kupcem gradiva z otroško pornografijo in spolno zlorabo otrok, so v sedmih evropskih državah aretirali 28 ljudi, je danes sporočila norveška policija. Osumljence so izsledili zaradi njihovega plačila s kriptovalutami za dostop do forumov na temnem spletu.

Norveška nacionalna služba za preiskovanje kriminala (Kripos) je navedla, da so moški za plačilo dostopa do več forumov z omejeno vsebino na temnem spletu uporabljali kriptovaluto monero, kar je omogočilo njihovo identifikacijo, je poročala tiskovna agencija AFP.

Operacijo so v začetku junija izvedli v sodelovanju s šestimi državami in ob podpori Evropskega policijskega urada (Europol), v okviru katere so na Norveškem, Švedskem, Poljskem in Češkem ter v Švici in Nemčiji aretirali moške, stare od 22 do 54 let.

Kripos, ki je metodo za sledenje uporabi kriptovalute razvil lani, je sporočil, da pričakuje nadaljnje aretacije, morda tudi v drugih državah, in opozoril, da je osumljencev veliko.

Europol je v ločeni izjavi sporočil, da je eden od aretiranih obsežno uporabljal umetno inteligenco za »ustvarjanje nezakonitih vsebin«, medtem ko so bile nekatere žrtve članice ožje družine osumljencev.

V operaciji so zasegli več kot 460 predmetov, vključno z elektronskimi napravami, kriptodenarnicami, drogami in veliko količino dopinških sredstev, je dodal Europol.