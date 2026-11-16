Otroška pornografija, ustvarjena z umetno inteligenco, narasla za 80-krat

Po podatkih globalne ustanove Childlight – Global Child Safety, ki deluje v Edinburgu in se ukvarja s preprečevanjem in bojem proti spolnemu izkoriščanju otrok, se je število primerov zlorab otrok z uporabo gradiv, ustvarjenih z umetno inteligenco, izjemno povečalo.

Raziskava se je osredotočila na vzhodno Azijo in Pacifik, Latinsko Ameriko in Karibe ter Severno Ameriko. Leta 2023 so zabeležili 4700 takšnih primerov, leta 2025 pa kar več kot 400.000, poroča Guardian.

Debi Fry iz omenjene organizacije je opozorila, da ugotovitve kažejo na pretresljive razsežnosti spolnega izkoriščanja otrok. Fotografije morda niso resnične, vendar jih še vedno mogoče uporabiti za izsiljevanje.

Več kot 300 milijonov otrok žrtev zlorab prek spleta

Po ocenah organizacije bo približno eden izmed štirih otrok žrtev nasilja do svojega 18. leta. Raziskava je pokazala, da je bila v Severni Ameriki med otroštvom spolno zlorabljena skoraj tretjina deklet in več kot desetina fantov. Med zlorabe sodijo spolni napadi, posilstva in skrivno fotografiranje pod oblačili.

Število prijav gradiva s prikazi spolnih zlorab otrok se je v ZDA med letoma 2024 in 2025 povečalo za 63 odstotkov, v Kanadi pa za 18 odstotkov.

Analitiki organizacije Internet Watch Foundation (IWF) so v prvi polovici leta 2026 odkrili več fotorealističnih posnetkov spolnih zlorab otrok kot v celotnem predhodnem letu. Nevladna organizacija, ki spremlja tovrstne zlorabe na svetovni ravni, je sporočila, da je doslej pregledala 6310 z umetno inteligenco ustvarjenih slik, ki ustrezajo zakonski opredelitvi gradiva o spolnih zlorabah otrok. To je 40 odstotkov več od skupnega števila, zabeleženega v preteklem letu, ko so obravnavali več kot 4500 takšnih podob.

Del porasta mogoče pripisati učinkovitejšemu odkrivanju in prijavljanju zlorab, vendar ugotovitve kažejo, da morajo vlade in tehnološka podjetja nujno ukrepati, bolje razumeti in preprečevati nove oblike zlorab ter poskrbeti za čim hitrejšo odstranitev tovrstnih vsebin.

Vlade večinoma nimajo celovitega vpogleda v situacijo

Debi Fry še opozarja, da bi s povezovanjem dokazov iz raziskav in policijskih evidenc laže razumeli, s kakšnimi tveganji se soočajo otroci, prepoznali bi lahko pomanjkljivosti v sistemih njihovega varstva ter usmerili sredstva in ukrepe tja, kjer so najbolj potrebni.

Po njenem mnenju zlorab in nasilja otrok ne morejo učinkovito preprečiti ali pa zaščititi otroke, če ne poznajo dejanskega obsega in narave problema. Vlade pa poziva, naj vlagajo v kakovostnejše zbiranje podatkov. Z medsebojnim sodelovanjem, bi lahko otrokom lažje omogočili varnejše otroštvo.