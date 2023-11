Ozadje in pomen premirja med Izraelom in Hamasom

Po poldrugem mesecu vojne sta Izrael in Hamas dosegla dogovor o razglasitvi štiridnevnega humanitarnega premirja v Gazi in osvoboditvi 50 od okoli 240 talcev, ki jih je skrajna palestinska skupina zajela ob vdoru na izraelsko ozemlje 7. oktobra. V nadaljevanju smo poiskali odgovore na ključna vprašanja, ki jih poraja prvi večji diplomatski preboj od začetka spopadov.

Kaj obsega dogovor o prekinitvi ognja?

V zameno za izpustitev talcev, šlo naj bi za ženske in otroke, bo v veljavo stopilo štiridnevno premirje, prek mejnega prehoda Rafa bo z Egipta na opustošeno in oblegano območje Gaze lahko vstopilo več sto tovornjakov z nujno potrebno humanitarno pomočjo, prav tako bo Izrael izpustil 150 palestinskih zapornikov (žensk in najstnikov). Dogovor naj bi stopil v veljavo jutri zjutraj.

Premirje bo omogočilo dostavo humanitarne pomoči v Gazo. FOTO: REUTERS/Alexander Ermochenko

Kakor je razumeti Hamas, bo Izrael v času veljavnoti premirja ustavil prelete na jugu Gaze, na severu pa jih bo prekinil za šest ur na dan. Sporazum se bo izvajal postopoma: vsak dan bo predanih od 12 do 13 talcev in izpuščenih približno 40 palestinskih zapornikov. Ko se bo končalo štiridnevno premirje, bo »izpustitev dodatnih 10 talcev pomenila dodaten dan [humanitarnega] premora«, je izraelska vlada navedla v izjavi. Po besedah premierja Benjamina Netanjahuja pakt vključuje tudi dovoljenje Rdečemu križu, da obišče in oskrbi preostale zajete talce.

Kako je prišlo do dogovora?

Prvi večji diplomatski preboj od začetka vojne med Izraelom in Hamasom je bil dosežen po več tednih pogajanj, v katerih so posredovali Egipt, Združene države Amerike in Katar. Tiskovni predstavnik katarskega ministrstva za zunanje zadeve Madžed al Ansari je povedal, da je bil dogovor na koncu je bil odvisen le od privolitve izralske strani. Po poročanju Hareca je bil sporazum, o katerem je vlada razpravljala in glasovala v torek zvečer, z manjšimi odstopanji na mizi tudi prejšnji teden, a ga je takrat izraelski premier Benjamin Netanjahu zavrnil. »Zdaj se osredotočamo na to, da obe strani spoštujeta pogoje sporazuma,« je po potrditvi dogovora za Al Džaziro povedal Al Ansari.

Zakaj je Izrael pristal prekinitev ognja?

Apetiti po premirju niso bili visoki le med Palestinci, ampak tudi v vrhovih judovske države, ki se je znašla pod znatnim pritiskom domače javnosti, da v svojem boju proti Hamasu doseže izpustitev talcev. Osnovni vzrok, zakaj je judovska država pristala na premirje, po besedah Nimroda Gorena, višjega raziskovalca na Bližnjevzhodnem inštitutu (MEI) in predsednika izraelskega inštituta za regionalno zunanjo politiko, izvira iz »tradicionalnega občutka moralne odgovornosti Izraela, da omogoči vrnitev domov tistim državljanom, ki so jih ugrabili sovražniki«.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu. FOTO: ABIR SULTAN POOL/Reuters

50 od okoli 240 talcev iz Izraela in drugih držav bo izpuščenih v okviru dogovora. FOTO: Foto Ahmad Gharabli/Afp

Kakšni so odzivi mednarodne javnosti?

Kot je dan po potrditvi dogovora pojasnil za Delo, vlada Benjamina Netanjahuja sprva ni bila pripravljena sprejeti delne izpustitve talcev. Do zasuka v njenem stališču so po sogovornikovih besedah privedli razmislek o tem, kaj je v danih razmerah izvedljivo doseči, o potrebi po osvoboditvi talcev, preden se njihov položaj poslabša, ter razpoloženje in pritisk izraelske javnosti. »Vse to je vplivalo na [odločitev], kot tudi mediacijska podpora ZDA.«

Mednarodna skupnost je po pričakovanjih pozdravila dogovor med Izraelom in Hamasom. Ameriški predsednik Joe Biden se je Katarju in Egiptu zahvalil za njuna prizadevanja za sklenitev sporazuma in poudaril, da ga je treba »uresničiti v celoti«. Podobna sporočila so prišla tudi s stare celine. »Napovedana izpustitev prve večje skupine talcev je preboj - čeprav nič na svetu ne more odpraviti njihovega trpljenja,« je na omrežju X, denimo, zapisala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v izjavi na družbeni ohmežjih poudarila, da bo skušala komisija premor po najboljših močeh izkoristiti za povečanje humanitarne pomoči območju Gaze. Evropskega komisarja za krizno upravljanje Janeza Lenarčiča da je že prosila, naj čim prej poveča pošiljke pomoči, da bi ublažili humanitarno krizo. »Vsak dan, ko so te matere in otroci talci teroristov, je dan preveč,« je zapisala.

Trupla Palestincev, ubitih med izraelskim obstreljevanjem Gaze, so danes zakopali v množičen grob v Kan Junisu na jugu enklave. FOTO: Mohammed Salem/Reuters

Upanje, da bo dogovor prispeval k »olajšanju humanitarne krize, deeskalaciji konflikta in zmanjšanju napetosti,« je prav tako izrazila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. Zunanji ministri Savdske Arabije, Egipta in Jordanije pa so izpostavili, da je treba dogovor podaljšati.

Ali dogovor pomeni začetek konca vojne?

Po uresničitvi dogovora bo v ujetništvu Hamasa in drugih skupin na območju Gaze še vedno nekaj manj kot 200 talcev, kar pušča prostor za nadaljnja pogajanja med sprtima stranema. Pogajalci po poročanju Financial Timesa upajo, da bodo v prihodnosti sledile nove izpustitve v zameno za podaljšanje prekinitve ognja. Toda vsakršno upanje, da humanitarno premirje pomeni začetek konca vojne, je najverjetneje preuranjeno.

»Predviden je začasen premor. Izraelski vojni cilji niso bili doseženi in še vedno uživajo podporo ZDA in drugih zahodnih držav,« je pojasnil Nimrod Goren in dodal, da je judovska država še naprej odločena stopnjevati vojaški pritisk na Hamas. »Čeprav se lahko premor podaljša za nekaj dodatnih dni, da se omogočijo nadaljnje izpustitve talcev, bo sčasoma najverjetneje videti nadaljevanje spopadov.«