Pogajanja v tišini, a nekaj je znano: v Putinov kompromis Zelenski ne privoli

V Moskvi so se v zadnjem času dovolj strogo držali dogovora z Washingtonom, da ne bodo javno razgalili tega, o čemer se za zaprtimi vrati pogovarjajo pogajalci. Tiskovni predstavnik Krem­lja Dmitrij Peskov je na začetku prejšnjega tedna pozdravil odmik ZDA od »megafonske diplomacije«. »Tako zapletena pogajanja je mogoče voditi le v tišini,« je poudaril.

Po doslej znanih informacijah je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen popustiti pri eni od ključnih ruskih zahtev, da se mora Ukrajina odpovedati članstvu v Natu, če bo dobila ustrezna varnostna zagotovila od Zahoda in zlasti ZDA. Toda v Putinov ozemeljski »kompromis«, ki je po dosedanjih zagotovilih ruskih uradnikov za Moskvo enako pomemben, Zelenski menda noče privoliti.