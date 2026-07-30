  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    OZN išče naslednika Antónia Guterresa

    V varnostnem svetu Združenih narodov bo danes potekalo prvo nezavezujoče glasovanje za zaprtimi vrati o kandidatih za novega generalnega sekretarja.
    Običajno je potrebnih več krogov glasovanj, da najdejo kandidata, ki od 15 članic dobi najmanj devet glasov podpore, podpreti ga mora seveda tudi vseh pet stalnih članic, izvoli pa ga generalna skupščina. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Galerija
    Običajno je potrebnih več krogov glasovanj, da najdejo kandidata, ki od 15 članic dobi najmanj devet glasov podpore, podpreti ga mora seveda tudi vseh pet stalnih članic, izvoli pa ga generalna skupščina. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Urša Izgoršek
    30. 7. 2026 | 10:20
    6:46
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V varnostnem svetu OZN bodo danes za zaprtimi vrati prvič preverili, kdo od sedmih kandidatov ima največ možnosti, da bi konec leta na čelu svetovne organizacije zamenjal Portugalca Antónia Guterresa.

    Portugalski politik in diplomat António Guterres je vodenje organizacije prevzel leta 2017. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
    Portugalski politik in diplomat António Guterres je vodenje organizacije prevzel leta 2017. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

    Imena, med katerimi so tudi nekdanji predsedniki in predsednice, prihajajo iz Argentine, Čila, Kostarike, Ekvadorja, Gvajane, Senegala in Ugande, favorit uradno za zdaj ni nihče. Običajno je potrebnih več krogov glasovanj, da najdejo kandidata, ki dobi najmanj devet glasov podpore od 15 članic, podpreti ga mora seveda tudi vseh pet stalnih članic, izvoli pa ga generalna skupščina.

    Štiri političarke in trije politiki

    Med sedmerico kandidatov so trije izkušeni politiki in štiri političarke, in če bi se kateri od slednjih uspelo povzpeti na položaj, bi se v zgodovino vpisala kot prva generalna sekretarka OZN. Ta danes združuje 193 držav, verjetno pa njeno poslanstvo od ustanovitve oktobra 1945 še nikoli ni bilo tako omajano.

    Nekateri menijo, da ima največ možnosti Rafael Grossi. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Nekateri menijo, da ima največ možnosti Rafael Grossi. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Med tistimi, ki se potegujejo za najvišjo pozicijo in imajo bogate mednarodne izkušnje, je 65-letni Argentinec Rafael Grossi, zadnjih šest let generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko varnost (IAEA). Bil je ključni človek v pogajanjih z Iranom za obnovitev jedrskega sporazuma, pri čemer kritiki menijo, da je Teheranu preveč popustil. Največji uspeh očeta osmih otrok je ta, da mu je uspelo v ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, ki so jo okupirali Rusi, poslati ekipo IAEA. Mnogi mu pripisujejo največ možnosti, saj si je več let prizadeval za naklonjenost petih stalnih članic varnostnega sveta, njihova podpora pa je ključna za izvolitev.

    Da ves čas verjame v moč OZN, pravi 70-letna kandidatka Rebeca Grynspan, nekdanja podpredsednica Kostarike, ki se že vse življenje bori za enakost spolov in prisega na mir. Če bo izvoljena, pravi, ne želi posebne obravnave, ampak le enakopravnost.

    Ekonomistka Rebeca Grynspan je kandidatka Kostarike. FOTO: Leonardo Munoz/Afp
    Ekonomistka Rebeca Grynspan je kandidatka Kostarike. FOTO: Leonardo Munoz/Afp

    Američani ji niso naklonjeni

    Kandidira tudi nekdanja dvakratna čilska predsednica, 74-letna Michelle Bachelet. Izkušenj ji ne manjka, saj je bila tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice, ki je med letoma 2010 in 2013 opravljala tudi funkcijo izvršne direktorice agencije ZN za pravice žensk (UN Women). Ameriškim konservativcem gredo v nos predvsem njena stališča o pravici do abortusa, in ameriški predstavnik pri ZN Mike Waltz je spodkopal njeno kandidaturo, ko je javno podvomil o njeni primernosti za položaj.

    Čilenka Michelle Bachelet je izkušena političarka. FOTO: Eduardo Munoz/ Reuters
    Čilenka Michelle Bachelet je izkušena političarka. FOTO: Eduardo Munoz/ Reuters

    Enainšestdesetletna Ekvadorka María Fernanda Espinosa je bila ministrica za zunanje zadeve in ministrica za obrambo v vladi nekdanjega predsednika Rafaela Corree, ZN in nevladnim organizacijam pa je svetovala na področjih biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb ter politik, povezanih z domorodnimi ljudstvi. Kot nekdanja predsednica generalne skupščine OZN sistem dobro pozna in pravi, da mora organizacija znova najti pogum za določanje prednostnih nalog, disciplino za njihovo uresničevanje in politično samozavest za ukrepanje.

    Maria Fernanda Espinosa pravi, da mora organizacija znova najti politično samozavest za ukrepanje. FOTO: Leonardo Munoz/ Afp
    Maria Fernanda Espinosa pravi, da mora organizacija znova najti politično samozavest za ukrepanje. FOTO: Leonardo Munoz/ Afp

    Tajno glasovanje

    Najmlajša kandidatka je nekdanja gvajanska zunanja ministrica, 52-letna Carolyn Rodrigues-Birkett, ki od leta 2020 opravlja funkcijo stalne predstavnice Gvajane pri ZN. Pred tem je postala prva ženska in pripadnica staroselskega prebivalstva na najvišjem položaju, ko je bila imenovana za zunanjo ministrico. Zasedala je visoke položaje v Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Če bo izvoljena, bo postala ne le prva ženska, ampak tudi prva predstavnica karibske države na čelu Združenih narodov.

    Senegalec Macky Sall je geolog, ki je postal predsednik, morda pa tudi novi generalni sekretar OZN. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Senegalec Macky Sall je geolog, ki je postal predsednik, morda pa tudi novi generalni sekretar OZN. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Za položaj se poteguje tudi 64-letni senegalski geolog Macky Sall, ki je bil do leta 2024 kar 12 let predsednik države. V njegovem načrtu je predvsem podpreti države v razvoju, obremenjene z dolgovi, in prenoviti varnostni svet, saj si te države prizadevajo za stalne sedeže v najvplivnejšem organu ZN. Če bi bil izbran, bi postal tretji generalni sekretar iz Afrike, za Butrosom Butros-Galijem in Kofijem Ananom, čigar pomočnik za politične zadeve je bil poznejši slovenski predsednik Danilo Türk.

    Kot zadnji se je v tekmo vključil Olara Otunnu iz Ugand. FOTO: Hudson Apunyo/Reuters
    Kot zadnji se je v tekmo vključil Olara Otunnu iz Ugand. FOTO: Hudson Apunyo/Reuters

    Zadnji je v tekmo vstopil nekdanji ugandski diplomat ‌Olara Otunu, ki je s 75 leti tudi najstarejši od sedmerice. Izkušnje si je pridobil tudi kot nekdanji podsekretar ZN, v svoji viziji pa je poudaril potrebo po nadaljevanju institucionalnih reform in napovedal, da bo dal prednost prizadevanjem za končanje večjih mednarodnih konfliktov. Zavezal se je tudi k ustanovitvi organa za nadzor dela ZN na področju umetne inteligence ter poudaril potrebo po ukrepanju proti podnebnim spremembam, ki ne bi zaviralo gospodarskega razvoja. Še zanimivost: v njegovem življenjepisu piše, da je leta 1981, ko je predsedoval varnostnemu svetu, prav on uvedel sistem poskusnih glasovanj za izbiro novega generalnega sekretarja.

    Več krogov

    Glasovanje, ki ga opravijo predstavniki 15 držav, članic varnostnega sveta, je tajno in nezavezujoče. Izrekali se bodo o tem, ali konkretnega kandidata podpirajo ali ne, oziroma morda o njem niti nimajo mnenja. Vse, kar se bo dogajalo na seji, mora ostati tajno. V začetnih krogih glasovanj se oddajo enake glasovnice, kar diplomatom omogoča, da vidijo splošno raven podpore in nasprotovanja, ne da bi razkrili, ali so negativni glasovi prišli iz ene od petih stalnih članic sveta z vetom - Kitajske, Francije, Rusije, Združenega kraljestva in Združenih držav.

    Na kasnejši stopnji glasovanja imajo lističih stalnih članic drugačno barvo od izvoljenih članic, in s tem se razkrije, ali kandidatu nasprotujejo katera od vplivnih držav s pravico veta. Varnostni svet na koncu za zaprtimi vrati sprejme resolucijo, ki 193-članski generalni skupščini ZN priporoča imenovanje novega generalnega sekretarja.

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers še niso končali, zanima jih bivši igralec Olimpije

    V Kalifornijo sta že prišla Walker Kessler in Kevon Looney, toda vodilni pri Los Angeles Lakers si želijo še eno okrepitev.
    29. 7. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    KOLUMNA

    Dr. Vesna V. Godina: Tako me je neznanec v Kiku postavil na družbeno lestvico

    »Rekel mi je, da si ni mislil, da mi gre tako slabo, da moram kupovati v Kiku,« piše dr. Vesna V. Godina v novi kolumni za Onoplus.
    Vesna V. Godina 28. 7. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

    Na več odsotnosti zaradi nege vplivata tudi visoka zaposlenost in kasnejše upokojevanje.
    Barbara Hočevar 28. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Lastnik Los Angeles Lakers v težavah, FBI zasegel telefon in računalnik

    Lastnik moštva, v katerem blesti Luka Dončić, se je znašel v preiskavi zaradi sumljivega poslovanja in prehajanja denarja med z njim povezanimi podjetji.
    29. 7. 2026 | 06:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: kjer se delo prepleta z družino in prijateljstvom

    Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
    Promo Delo 27. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Ne zamudite kolesarskega praznika s Tadejem Pogačarjem

    Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
    27. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom

    Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
    27. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

    Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
    Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Pri zdravju se vlaganje v preventivo trikratno povrne

    Promocija zdravja na delovnem mestu za posameznika pomeni boljše počutje in večje zadovoljstvo pri delu, za delodajalce pa zdrave kadre in manj odsotnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje na delovnem mestu

    Regijski projekti promocije zdravja na delovnem mestu

    Predstavljamo projekt GZS Varnoška in projekte ZDS Duško na delu, Obvladovanje psihološkega stresa za manj absentizma ter Odporni na tehnostres.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dolgoživost

    Dobrodošli v prihodnosti medicine dolgoživosti

    Staranje ni enoten, neizbežen proces, temveč preplet bioloških mehanizmov, na katere lahko vplivamo.
    Lucija Mulej 28. 7. 2026 | 17:00
    Preberite več

    Več iz teme

    OZNgeneralni sekretarkandidati

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teden dni pri mami, teden pri očetu: nova realnost po ločitvi staršev

    Od skoraj samoumevnega materinega skrbništva do vse pogostejšega skupnega varstva. Strokovnjaki opozarjajo, da rešitev ni primerna za vse družine.
    Tanja Jaklič 30. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Noč raket in dronov v Ukrajini: najmanj osem mrtvih, več ranjenih

    Volodimir Zelenski je opozoril, da zamude pri dobavi orožja omogočajo Rusiji nadaljevanje napadov in povzročajo uničenje v Ukrajini.
    30. 7. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Požarna ogroženost

    Nevarnost na vrhuncu, vsi bomo brez piknikov in kurjenja

    Air Tractorji v pripravljenosti pred nevarnostjo požara, piloti s preventivnimi leti preprečujejo veliko škodo
    Tomica Šuljić 30. 7. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Kljub zelo veliki požarni ogroženosti nekateri še podtikajo požare

    Policisti opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost v suhem vremenu povzroči hude posledice za naravo in ljudi.
    30. 7. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mövenpick v Kvarnerju

    Slovenci med vlagatelji v 250-milijonski resort v Kvarnerju

    Za prvim Mövenpickovim resortom na Hrvaškem stoji tudi sklad slovenskega porekla ECM Partners; projekt bo odprl okoli 200 delovnih mest.
    30. 7. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Požarna ogroženost

    Nevarnost na vrhuncu, vsi bomo brez piknikov in kurjenja

    Air Tractorji v pripravljenosti pred nevarnostjo požara, piloti s preventivnimi leti preprečujejo veliko škodo
    Tomica Šuljić 30. 7. 2026 | 11:43
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Celje

    Kljub zelo veliki požarni ogroženosti nekateri še podtikajo požare

    Policisti opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost v suhem vremenu povzroči hude posledice za naravo in ljudi.
    30. 7. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mövenpick v Kvarnerju

    Slovenci med vlagatelji v 250-milijonski resort v Kvarnerju

    Za prvim Mövenpickovim resortom na Hrvaškem stoji tudi sklad slovenskega porekla ECM Partners; projekt bo odprl okoli 200 delovnih mest.
    30. 7. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo