Pa vendar se pogovarjajo in trgujejo

Telefonski pogovor med trgovinskimi pogajalci ZDA in Kitajske je včeraj prinesel rahlo olajšanje vsem, ki so se bali, da bo nova faza trgovinske vojne med največjima gospodarskima silama na svetu povzročila globalni padec v dolgoročno depresijo.Kitajski namestnik premierja Liu He z ene strani žice in ameriški finančni minister Steven Mnuchin ter trgovinski predstavnik Robert Lighthizer z druge so izrazili pripravljenost za uresničitev programa, podpisanega januarja, in povečanje sodelovanja na področju javnega zdravstva. Tako kitajska agencija Xinhua kot uradna spletna stran ameriškega trgovinskega predstavnika sta potrdili ...